Баська, шутка, котики, лоза: что святят на Вербное воскресенье

В 2024 году православные христиане и греко-католики в Украине будут праздновать 28 апреля Вербное воскресенье. Это один из важнейших праздников в году.

В этот день украинцы идут в церковь на богослужение и берут с собой для освящения веточки вербы. Как эти веточки называют на украинском, расскажет Образование 24.

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Вербное воскресенье: история и традиции праздника

В некоторых народах последнее воскресенье перед Пасхой называют Пальмовым воскресеньем. Это связано с тем, что, когда Господь вошел в Иерусалим, люди встречали его, бросая под ноги пальмовые веточки.

В Украине традиционным атрибутом является верба, поэтому и праздник обычно называют Вербным воскресеньем. Однако этот праздник имеет и другие интересные названия.

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Что святят украинцы на Вербное воскресенье

Часто можно услышать, что украинцы на Вербное воскресенье святят вербу или баську, шутку, котики, лозу.

Этнограф Галина Олейник рассказывала, что верба – тотемное дерево для украинцев. Однако в разных регионах нашего государства она имеет разные названия.

На Галичине освященную ивовую ветвь называют "шуткою". Этнограф отмечает: это не из русского – название происходит от немецкого "шуцен" – оберег. Слово сохранилось со времен Австро-Венгерской империи.

Также на Западе Украины можно услышать еще такое интересное название как "баська".

В центральной Украине всегда освящали вербу.

В некоторых регионах Украины ивовые веточки еще называют "котиками". Или же лозой.

Поэтому стоит помнить, что "верба, лоза, баська, шутка, котики" – это все слова, которыми украинцы в разных регионах называют освященное в последнее воскресенье перед Пасхой вербовое ветви.