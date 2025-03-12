Когда будут весенние каникулы в школах Ривненщины и Житомирщины
- Большинство учеников в Ровенской области пойдет на весенние каникулы в период с 22 марта по 22 апреля. Продолжительность отдыха детей разная.
- В Житомирской области в большинстве школ стартуют каникулы 24 марта и продлятся до 30 марта.
Большинство учеников в Украине в этом году уйдет на весенние каникулы. Однако даты и продолжительность отдыха детей в регионах могут отличаться.
Дело в том, что каждая школа имеет право сама устанавливать даты отдыха учеников. 24 Канал расскажет, когда запланировали весенние каникулы для школьников на Ровенщине и Житомирщине.
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Когда будут отдыхать ученики на Ровенщине
Большинство учеников в Ровенской области пойдет на весенние каникулы в период с 22 марта по 22 апреля, сообщил первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин.
Больше всего школ области запланировали отдых для детей в течение 22 – 30 марта. Такой график выбрали 482 школы.
В 34 учебных заведениях детей отправляют на весенний отдых с 31 марта по 6 апреля.
29 школ утвердили график каникул, которые начнутся с 16 апреля.
В 18 школах дети на весенний отдых пойдут дважды. Речь идет о 8 школах Острожской ТГ, 4 Привольненской, 2 Клеванской и по одной в Антоновской, Бокиймовской, Бугринской, Зорянской общинах,
– отметил чиновник.
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Когда весенние каникулы в школах Житомирской области
В большинстве школ Житомирщины весенние каникулы начнутся 24 марта. Продлится неделю – до 30 марта. Только в школах шести общин области даты отдыха будут другими.
Об этом Суспильному рассказала заместитель начальника управления – начальница отдела общего среднего, дошкольного, инклюзивного и внешкольного образования департамента образования и науки Житомирской ОВА Злата Безкоровайная.
С 27 по 30 марта будут каникулы в лицеях Коростенской общины.
С 31 марта по 6 апреля запланировали отдых для учащихся в:
- в лицеях Любарской общины;
- в лицеях Малинской общины;
- в лицеях Чоповицкой общины;
- в одном из учреждений общего среднего образования Олиевской общины;
С 17 по 30 марта каникулы будут в Швайковской общине.