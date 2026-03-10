Отдыхать будут не все и в разные месяцы: когда каникулы в школах Ривненщины и Волыни

В марте в школах Украины начнутся весенние каникулы. Продолжительность отдыха учеников может быть разной.

Как и даты такого отдыха, ведь их согласовывают на местах. 24 Канал рассказывает, будут ли отдыхать школьники на Волыни и Ровенщине.

Когда весенние каникулы в школах Ровенской области?

Весенние каникулы в школах Ровно начнутся 23 марта и продлятся до 29 марта. Об этом ZAXID.NET сообщил начальник управления образования исполнительного комитета Ривненского горсовета Андрей Мазур.

В области ученики будут отдыхать от учебы в пределах разных дат – в марте и апреле. Первыми на каникулы пойдут ученики 339 школ. Позднее всего каникулы стартуют в опорном учреждении "Бугринский лицей" – 13 апреля.

В марте будут отдыхать школьники 360 учебных заведений. Ученики еще 116 школ – в апреле.

Каникулы продлятся неделю.

Когда весенние каникулы на Волыни?

В большинстве лицеев и гимназий Волынской области весенние каникулы стартуют 22 марта. Продлится неделю.

Единой даты начала каникул для всех школ нет. Так же и по продолжительности. В 31 учебном заведении весенних каникул не будет через длительные зимние, рассказала Суспильному начальница областного управления образования и науки Наталья Матвиюк.

В этом учебном году на Волыни работают в целом 506 учреждений общего среднего образования. Каникулы в них стартуют также 16, 22, 30 марта и 8 апреля.

Когда будут отдыхать ученики в Луцке?

В Луцке во всех 38 школах весенние каникулы продлятся в течение 23 – 29 марта, рассказал Суспильному руководитель городского департамента образования Виталий Бондарь.

Чиновник говорит, что продолжительность каникул не будут сокращать, потому что во время блэкаута и отключений света в январе ученики учились дистанционно.

Нет необходимости каникулы сокращать или удлинять, например, обучение в июне. У нас обучение идет по графику и плану,

– заявил Бондарь.

Когда весенние каникулы в школах Украины?