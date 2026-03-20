Отдыхать будут не все: когда весенние каникулы в школах Житомира и Хмельницкого

На днях в большинстве школ Украины начнутся весенние каникулы. Даты отдыха учеников различаются.

Как и его продолжительность. 24 Канал при этом рассказывает, когда начнутся и сколько продлятся весенние каникулы в школах Хмельницкого и Житомира.

Когда весенние каникулы в Хмельницком?

В школах Хмельницкого весенние каникулы стартуют 23 марта и продлятся по 29 марта. В общинах области даты весеннего отдыха учеников различаются. В части школ их вообще отменили, сообщила ZAXID.NET пресс-служба департамента образования и науки Хмельницкой ОГА.

Так, ученики в Хмельницкой области в основном будут отдыхать в течение 23 – 29 марта. В части общин каникулы перенесли на конец марта – начало апреля, а в Гуменецкой сельсовете их запланировали позже – с 13 по 16 апреля.

Интересно Заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева объяснила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.

Когда весенние каникулы в Житомире?

Ученики в Житомире будут отдыхать с 21 по 29 марта, проинформировала пресс-служба Житомирского горсовета.

В совете говорят, что педагогические советы могут изменять график каникул с учетом нагрузки на учащихся или других факторов.

Все житомирские учреждения общего среднего образования определили период отдыха на последнюю неделю марта. Учебный год продлится до конца июня,

– рассказали в Житомирском горсовете.

