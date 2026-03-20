Отдыхать будут не все: когда весенние каникулы в школах Житомира и Хмельницкого
- В Хмельницком весенние каникулы в школах продлятся с 23 по 29 марта.
- В Житомире ученики будут отдыхать с 21 по 29 марта.
На днях в большинстве школ Украины начнутся весенние каникулы. Даты отдыха учеников различаются.
Как и его продолжительность. 24 Канал при этом рассказывает, когда начнутся и сколько продлятся весенние каникулы в школах Хмельницкого и Житомира.
Смотрите также Будут учиться летом: в школах Киева таки будут весенние каникулы
Когда весенние каникулы в Хмельницком?
В школах Хмельницкого весенние каникулы стартуют 23 марта и продлятся по 29 марта. В общинах области даты весеннего отдыха учеников различаются. В части школ их вообще отменили, сообщила ZAXID.NET пресс-служба департамента образования и науки Хмельницкой ОГА.
Так, ученики в Хмельницкой области в основном будут отдыхать в течение 23 – 29 марта. В части общин каникулы перенесли на конец марта – начало апреля, а в Гуменецкой сельсовете их запланировали позже – с 13 по 16 апреля.
Интересно Заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева объяснила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.
Когда весенние каникулы в Житомире?
Ученики в Житомире будут отдыхать с 21 по 29 марта, проинформировала пресс-служба Житомирского горсовета.
В совете говорят, что педагогические советы могут изменять график каникул с учетом нагрузки на учащихся или других факторов.
Все житомирские учреждения общего среднего образования определили период отдыха на последнюю неделю марта. Учебный год продлится до конца июня,
– рассказали в Житомирском горсовете.
Смотрите также Разные даты и дополнительный отдых: когда весенние каникулы в школах Львова
Когда весенние каникулы в школах Украины?
- Весенние каникулы в школах Украины должны состояться в разные даты.
- Ученики будут отдыхать в марте или апреле.
- В части школ каникулы отменили.
- Предварительно ученики будут отдыхать от учебы неделю.
- Не будут учиться в основном с 23 марта по 29 марта 2026 года (включая выходные).
- Управления образования на местах лишь рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ. Окончательное решение принимает учебное заведение.