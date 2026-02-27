В школах одного из облцентров сократили весенние каникулы
- В Тернополе сократили весенние каникулы с 7 до 5 дней из-за дополнительных зимних каникул.
- Новые даты отдыха учеников – в новости.
В Тернополе решили сократить продолжительность весенних каникул в школах. Ученики будут отдыхать не 7 дней, а 5.
Каникулы в школах города продлятся с 25 по 29 марта. Об этом сообщает Тернопольский городской совет.
Смотрите также Ученики могут учиться летом, а весенних каникул не будет: в МОН рассказали об изменении решений
Почему продолжительность каникул сократили?
Такое решение приняли из-за дополнительных зимних каникул. Зимой тернопольские ученики отдыхали еще и в январе. Тогда из-за сложной ситуации в энергетике страны и вражеских атак зимние каникулы для учеников в городе продолжили.
В горсовете при этом сообщили, что эту дополнительную неделю зимних каникул школьники в Тернополе будут отрабатывать по субботам. Также частично сокращают продолжительность весеннего отдыха детей.
Для этого предусмотрено три рабочие субботы, а также два дня с весеннего отдыха. Так, вместо запланированного периода с 23 по 29 марта, весенние каникулы продлятся с 25 марта,
– уточнили в городском совете.
Даты субботнего обучения каждая школа в Тернополе будет определять самостоятельно. Чиновники говорят, что это решение позволит выполнить учебные программы полностью и обеспечить непрерывность образовательного процесса.
Смотрите также Омбудсмен предлагает отработать незапланированные каникулы благодаря весенним или уроками в июне
Могут ли в регионах менять даты каникул в школах?
Педагогический совет каждой школы может сам устанавливать структуру и продолжительность учебного года. Также определять организацию обучения, расписание, даты каникул и тому подобное.
Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью УП акцентировала, что этот учебный год официально продлится до конца июня 2026 года. И добавила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.
Если зимние каникулы были продлены на две или три недели, то возможна компенсация учебных дней весенними (каникулами, – ред.),
– уточнила она.
Смотрите также Отдыхать будут не все: когда будут весенние каникулы в школах Украины в 2026 году
Когда будут весенние каникулы в школах Украины?
- Весенние каникулы в школах Украины будут в марте. Даты в городах и областях могут отличаться.
- Однако отдыхать от учебы пойдут не все ученики весной.
- Управления образования на местах только рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ. Окончательное решение принимает учебное заведение.
- Предварительно школьники этой весной будут отдыхать от учебы неделю.
- Не будут учиться с 23 марта по 29 марта 2026 года (включая выходные).