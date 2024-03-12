Когда в школах Украины стартуют весенние каникулы в 2024 году

В рамках этого учебного года школы в Украине могут самостоятельно определять даты каникул. Как и их продолжительность.

Поэтому графики школьного отдыха учеников по регионам могут отличаться. Когда в Украине стартуют весенние каникулы в 2024 году, рассказывает Образование 24.

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Когда начнутся весенние каникулы в 2024 году

Этот учебный начался 1 сентября 2023 года. Он продлится до 28 июня 2024 года. Его продолжительность продлили на месяц. Это время предусмотрели для наверстывания образовательных потерь и пробелов, ввиду войны в Украине.

Несмотря на то, что каждая школа может самостоятельно устанавливать даты отдыха учеников по решению педагогического совета, Министерство образования и науки Украины еще в начале учебного года согласовало ориентировочные даты школьных каникул.

Согласно графику МОН, весенние каникулы в школах Украины в 2024 году состоятся в пределах 25 – 31 марта 2024 года.

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Будут ли весенние каникулы в конкретном регионе или школе, зависит также от того, сколько ученики отдыхали зимой. Если зимние каникулы длились месяц, весенний отдых в таких школах уже не предусмотрен. Все потому, что каникулы в рамках учебного года не могут длиться более 30 дней.

Заметим также, что в частных школах графики каникул в основном отличаются. Поэтому даты следует уточнять в своем учебном заведении.

Так, в отдельных городах и регионах Украины весенние каникулы таки состоятся в течение 25 – 31 марта. К примеру, в Киеве.