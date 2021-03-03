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3 марта, 20:26
21

Когда в школах Львова будут весенние каникулы

Мария Волошин

Большинство школьников во Львове пойдут на весенние каникулы с 24 марта. Отдыхать от учебы будут неделю.

При этом на Пасху (в этом году Пасху празднуем 20 апреля, – ред.) ученики также будут иметь несколько дополнительных выходных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Смотрите также В одном из облцентров ученики всех школ идут на весенние каникулы раньше

Когда весенние каникулы в школах Львова

В департаменте образования и культуры Львовского городского совета напомнили, что решение о том, когда отправлять учеников на каникулы и сколько они будут длиться, каждая школа принимает самостоятельно.

Учебные заведения самостоятельно утверждают структуру учебного года. Мы только получаем информацию от всех школ о том, как они организуют учебный процесс. Для большинства львовских учеников весенние каникулы продлятся неделю,
– сообщил директор департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк.

Подробный график весенних каникул в школах Львова в 2025 году

Название учебного заведения

Период каникул

1.

Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника"

24.03.2025 – 28.03.2025

2.

Львовская лингвистическая гимназия

24.03.2025 – 30.03.2025

3.

Лицей "Галицкий"

24.03.2025 – 30.03.2025

4.

Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа №3

15.04.2023 – 21.04.2025

5.

Начальная школа №4

18.03.2025 – 21.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025

6.

Средняя общеобразовательная школа №9

24.03.2025 – 30.03.2025

7.

Лицей №10 имени святой Марии Магдалены

17.04.2025 – 23.04.2025

8.

Средняя общеобразовательная школа №27 г. Львова им. Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого

24.03.2025 – 28.03.2025

9.

Лицей №28

31.03.2025 – 06.04.2025

10.

Средняя общеобразовательная школа №34 имени Маркияна Шашкевича г. Львова

17.04.2025 – 22.04.2025

11.

Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков

24.03.2025 – 30.03.2025; 05.05.2025 – 11.05.2025

12.

Лицей №52

13.03.2025 – 16.03.2025;

21.04.2025 – 27.04.2025

13.

Средняя общеобразовательная школа №62

24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

14.

Заведение общего среднего образования №87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец

24.03.2025 – 30.03.2025,

19.04.2025 – 21.04.2025.

15.

Лицей №2

17.03.2025 – 23.03.2025;

17.04.2025 – 21.04.2025

16.

Лицей №5 им. Иванны и Ильи Кокорудзов

24.03.2025 – 30.03.2025

17.

Лицей № 17

03.03.2025 – 09.03.2025

18.

Начальная школа "Родничок"

24.03.2025 – 30.03.2025

19.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №31 г. Львова

17.03.2025 – 23.03.2025

20.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №36 г. Львова

15.03.2025 – 23.03.2025, 21.04.2023

21.

Лицей №45

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

22.

Лицей №46 им. Вячеслава Черновола

24.03.2025 – 30.03.2025

23.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №48 г. Львова

1 и 5 классы: 17.02 – 21.02;

2 и 6 классы: 24.02 – 28.02;

3 и 7 классы: 03.03 – 07.03;

4 и 8 классы: 10.03 – 14.03;

9 и 10 классы: 17.03 – 21.03; 11 классы: 24.03 – 28.03. 16.04 – 22.04 (все классы)

24.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №50 г. Львова

17.03.2025 – 23.03.2025

25.

Лицей №51 имени Ивана Франко

01.03.2025 – 09.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025

26.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №55 г. Львова

22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

27.

Лицей №66

24.03.2025 – 30.03.2025

28.

Лицей имени Ивана Пулюя

28.03.2025,

18.04.2025 – 27.04.2025

29.

Лицей международных отношений им. В. Стуса

15.03.2025 – 23.03.2025

30.

Лицей имени Василия Симоненко

24.03.2025 – 30.03.2025

31.

Классическая гимназия при ЛНУ им. И. Франко

17.03.2025 – 21.03.2025; 21.04.2025

32.

Лицей "Европейский"

24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

33.

Начальная школа "Школа радости"

24.03.2025 – 30.03.2025

34.

Начальная школа "Малыш"

17.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

35.

Лицей "Надежда"

15.03.2025 – 23.03.2025

36.

Средняя общеобразовательная школа №1 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

37.

Средняя общеобразовательная школа №13

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

38.

Средняя общеобразовательная школа №32

24.03.2025 – 30.03.2025
18.04.2025 – 21.04.2025

39.

Средняя общеобразовательная школа №72

24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

40.

Средняя общеобразовательная школа №73 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

41.

Средняя общеобразовательная школа №84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской

24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

42.

Средняя общеобразовательная школа №86

24.03.2025 – 28.03.2025

18.04.2025 – 24.04.2025

43.

Средняя общеобразовательная школа №90

24.03.2025 – 30.03.2025

44.

Лицей №93

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

45.

Средняя общеобразовательная школа №95

24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

46.

Средняя общеобразовательная школа №96 МЖК-1

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

47.

Средняя общеобразовательная школа №98 г. Львова

22.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

48.

Лицей "Орияна"

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

49.

Лицей "Интеллект"

24.03.2025 – 28.03.2025

50.

Лицей "Сиховский"

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

51.

Лицей №80

24.03.2025 – 28.03.2025

52.

Начальная школа "Первоцвет"

27.03.2025 – 30.03.2025 17.04.2025 – 21.04.2025

53.

Начальная школа "Дивосвіт"

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

54.

Гимназия "Тривита"

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025, 21.04.2025

55.

Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия Шептицких"

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025, 21.04.2025

56.

Лицей №6

08.03.2025 – 16.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

57.

Лицей "Львовский"

17.03.2025 – 21.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025

58.

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №7

24.03.2025 – 28.03.2025
18.04.2025 – 21.04.2025

59.

Лицей №8

10.03.2025 – 15.03.2025, 17.04.2025 – 23.04.2025

60.

Начальная школа "Шаг за шагом"

24.03.2025 – 28.05.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

61.

Средняя общеобразовательная школа I-III ст. "Лидер" с различными формами обучения

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

62.

Лицей №21

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 22.04.2025

63.

Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №24 им. М. Конопницкой

25.03.2025 – 28.03.2025

64.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №29 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025

18.04.2025 – 21.04.2025

65.

Лицей №37

24.03.2025 – 28.03.2025 21.04.2025

66.

Средняя общеобразовательная школа №42 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025

18.04.2025 – 21.04.2025

67.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №47 г. Львова

24.03.2025 – 30.03.2025

18.04.2025 – 21.04.2025

68.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №49 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

69.

Средняя общеобразовательная школа №63 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

70.

Лицей №70

24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025; 22.04.2025

71.

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №71

17.03.2025 – 23.03.2025;

72.

Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №82

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

73.

Лицей "Просвита"

24.03.2025 – 30.03.2025

74.

Гимназия "Провесинь"

24.03.2025 – 30.03.2025

75.

Начальная школа "Колокольчик"

26.03.2025 – 28.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

76.

Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова

24.03.2025 – 30.03.2025

77.

Подборцовский лицей

24.03.2025 – 30.03.2025

78.

Лисиничевская гимназия

17.03.2025 – 23.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

79.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №20 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025;

18.04.2025 – 21.04.2025

80.

Средняя общеобразовательная школа №22 им. Василия Стефаника

24.03.2025 – 28.03.2025; 21.04.2025

81.

Средняя общеобразовательная школа №23 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025, 21.04.2025

82.

Средняя общеобразовательная школа №30

24.03.2025 – 30.03.2025;

18.04.2025, 21.04.2025

83.

Средняя общеобразовательная школа №33 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025

84.

Лицей №38

03.03.2025 – 07.03.2025; 21.04.2025 – 25.04.2025

85.

Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней №43

03.03.2025 – 09.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

86.

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №44 имени Тараса Шевченко

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

87.

Средняя общеобразовательная школа №41 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025

88.

Начальная школа №53

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

89.

Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков

24.03.2025 – 30.03.2025

90.

Средняя общеобразовательная школа №54 г. Львова

24.03.2025 – 30.03.2025; 18.04.2025; 21.04.2025; 22.04.2025

91.

Лицей №57 имени Короля Даниила

16.04.2025 – 22.04.2025

92.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №78 г. Львова

27.03.2025 – 30.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025

93.

Лицей №81 им. П. Сагайдачного Львовского городского совета

24.03.2025 – 28.03.2025 17.04.2025 – 21.04.2025

94.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №91 г. Львова

24.03.2025 – 28.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

95.

Средняя общеобразовательная школа №92 г. Львова

24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 21.04.2025

96.

Лицей №94

24.03.2025 – 28.03.2025 ; 17.04.2025 – 21.04.2025

97.

Средняя общеобразовательная школа №97 г. Львова

26.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

98.

Средняя общеобразовательная школа №99 г. Львова

26.03.2025 – 28.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025

99.

Средняя общеобразовательная школа №100 г. Львова

17.03.2025 – 23.03.2025,
18.04.2025 – 21.04.2025

100.

Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа - Львовский экономический лицей"

17.03.2025 – 23.03.2025,
18.04.2025 – 21.04.2025

101.

Львовская юридическая гимназия

10.03.2025 – 14.03 2025; 16.04.2025 – 22.04 2025

102.

Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий - Львовский технологический лицей"

24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 23.04.2025

103.

Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги

24.03.2025 – 30.03.2025 21.04.2025

104.

Великогрибовицкий лицей

24.03.2025 – 28.03.2025

105.

Зашковский лицей имени Евгения Коновальца

24.03.2025 – 28.03.2025

106.

Грядовская гимназия

24.03.2025 – 30.03.2025

107.

Зарудцевская гимназия

24.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

108.

Малеховская гимназия

24.03.2025 – 30.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025

109.

Малогрибовицкая начальная школа

24.03.2025 – 30.03.2025

110.

Рясне-Русский лицей

24.03.2025 – 30.03.2025; 17.04.2025 – 21.04.2025

111.

Лицей №15

24.03.2025 – 30.03.2025

112.

Лицей №18

26.03.2025 – 30.03.2025, 21.04.2025 – 22.04.2025

113.

Средняя общеобразовательная школа №40 г. Львова

05.03.2025 – 09.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025

114.

Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанов с углубленным изучением украиноведения и английского языка

24.03.2025 – 30.03.2025

115.

Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств

24.03.2025 – 30.03.2025

116.

Средняя общеобразовательная школа №60 г. Львова

22.03 – 30.03.2025,

19.04 – 21.04.2025

117.

Лицей "Гроно"

03.03.2025 – 09.03.2025

17.04.2025 – 21.04.2025

118.

Средняя общеобразовательная школа №65 г. Львова

17.03.2025 – 23.03.2025
18.04.2025 – 21.04.2025

119.

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Львова

10.03.2025 – 14.03.2025 17.04.2025 – 23.04.2025

120.

Средняя общеобразовательная школа №68 г. Львова

24.03.2025 – 30.03.2025

21.04.2025

121.

Лицей №74 имени Марийки Подгорянки

24.03.2025 – 30.03.2025 18.04.2025 – 21.04.2025

122.

Лицей №75 имени Леси Украинки

24.03.2025 – 30.03.2025; 19.04.2025 – 22.04.2025

123.

Средняя общеобразовательная школа №77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности

20.03.2025 – 23.03.2025; 18.04.2025 – 22.04.2025

124.

Львовская гимназия "Евшан"

17.03.2025 – 21.03.2025, 17.04.2025 – 21.04.2025

125.

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

24.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

126.

Начальная школа "Арника"

24.03.2025 – 30.03.2025, 21.04.2025

127.

Начальная школа "Один, два, три"

26.03.2025 – 30.03.2025, 18.04.2025 – 21.04.2025

128.

Начальная школа "Рассвет"

24.03.2025 – 29.03.2025; 18.04.2025 – 21.04.2025