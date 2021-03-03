Когда в школах Львова будут весенние каникулы

Большинство школьников во Львове пойдут на весенние каникулы с 24 марта. Отдыхать от учебы будут неделю.

При этом на Пасху (в этом году Пасху празднуем 20 апреля, – ред.) ученики также будут иметь несколько дополнительных выходных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Когда весенние каникулы в школах Львова

В департаменте образования и культуры Львовского городского совета напомнили, что решение о том, когда отправлять учеников на каникулы и сколько они будут длиться, каждая школа принимает самостоятельно.

Учебные заведения самостоятельно утверждают структуру учебного года. Мы только получаем информацию от всех школ о том, как они организуют учебный процесс. Для большинства львовских учеников весенние каникулы продлятся неделю,

– сообщил директор департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк.

Подробный график весенних каникул в школах Львова в 2025 году