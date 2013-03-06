МОН обнародовало весовые коэффициенты предметов НМТ для поступления

Министерство образования и науки Украины обнародовало значение весовых коэффициентов, которые будут применять для каждой специальности при поступлении в вузы в этом году. Для конкурсного отбора будут засчитывать баллы НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и выбранного абитуриентом предмета.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН. Для поступающих на творческие, художественные или спортивные специальности будут засчитывать результаты творческого конкурса, который тоже имеет неотрицательный весовой коэффициент.

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Какие весовые коэффициенты предметов НМТ

Любая комбинация выбранных абитуриентом предметов позволит ему поступить на любую специальность с тем предметом, который он выбрал.

Но при выборе четвертого предмета для сдачи на НМТ стоит учитывать установленные МОН коэффициенты, которые будут применяться для каждой из специальностей. Это нужно для предоставления результатам по предметам УМТ большего веса при поступлении на родственную к предмету специальность. То есть для поступления на юридическое направление лучше выбрать на НМТ иностранный язык, на ІТ-специальности – физику, на медицинские специальности – биологию или химию.

Поэтому абитуриентам стоит заранее ознакомиться с весовыми коэффициентами.

Весовые коэффициенты оценок по предметам УМТ и творческого конкурса