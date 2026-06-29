Весовые коэффициенты НМТ 2026: какие предметы являются наиболее важными для поступления

При поступлении в 2026 году результаты НМТ не во всех случаях одинаково влияют на конкурсный балл. Весовые коэффициенты определяют, какие предметы будут более важными для абитуриентов при поступлении на различные специальности.

В ходе приемной кампании 2026 года абитуриентам важно не только хорошо сдать НМТ, но и понимать, как именно результаты тестирования повлияют на поступление, сообщает "Освіта.ua". Для каждой специальности определены весовые коэффициенты, которые показывают значимость результатов отдельных предметов и влияют на расчет конкурсного балла.

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Что такое весовые коэффициенты НМТ 2026

Будущим студентам стоит заранее знать, на какие дисциплины обратить больше внимания во время подготовки. Весовой коэффициент – это показатель, который определяет, насколько результат по определенному предмету НМТ влияет на конкурсный балл абитуриента. То есть один и тот же балл по разным предметам может иметь разный "вес" в зависимости от выбранной специальности.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Например, для поступления на технические специальности большую роль могут играть результаты по математике, тогда как для гуманитарных направлений важнее могут быть украинский язык или история Украины.

Коэффициенты устанавливаются в соответствии с особенностями каждой области знаний. Они помогают университетам оценить подготовку абитуриентов именно по тем предметам, которые в наибольшей степени связаны с будущим обучением.

Какие весовые коэффициенты учитываются при поступлении

При поступлении на бакалавриат в 2026 году конкурсный балл формируется на основе результатов НМТ с учетом коэффициентов, установленных для каждой специальности. Поэтому перед выбором образовательной программы стоит проверить, какие предметы будут иметь наибольшее влияние.

Для одних направлений ключевым может быть математика, для других – иностранный язык, биология, физика или химия. В то же время украинский язык является одним из базовых предметов, который учитывается при поступлении на все специальности.

Абитуриентам рекомендуют заранее ознакомиться с таблицей весовых коэффициентов НМТ 2026, чтобы правильно распределить время на подготовку. Высокий результат по предмету, имеющему более высокий коэффициент для конкретной специальности, может существенно повлиять на шансы поступить в желанный университет.