Дефис – небольшой знак, но от него зависит правильность написания слова. В некоторых украинских словах встречается сразу два дефиса, и об этом стоит помнить.

Мы привыкли ставить дефис в сложных словах, но иногда одной черты бывает недостаточно. Есть украинские слова, в которых правописание требует двух дефисов. И пропускать их нельзя. Рассказываем о них со ссылкой на преподавательницу украинского языка, репетитора Ukr_mary.

9 слов, которые пишем с двумя дефисами: запомните правильное написание

В украинском языке есть слова, в написании которых легко ошибиться: кажется, что одного дефиса вполне достаточно. Однако некоторые наречия, местоименные формы и междометия имеют два дефиса. И пропускать один из них нельзя.

Вот примеры, которые стоит запомнить:

віч-на-віч– лично, без посредников, один на один. Например: поговорить лицом к лицу. пліч-о-пліч – рядом, вместе, поддерживая друг друга. Например: работать плечо-к-плечу. всього-на-всього – лишь, только. Например: всего-на-всего несколько минут. будь-що-будь – при любых обстоятельствах, непременно. де-не-де – местами, в некоторых местах. коли-не-коли – иногда, время от времени. як-не-як – в любом случае, в конце концов. хоч-не-хоч – независимо от желания, вынужденно. тет-а-тет – наедине.

Все эти слова подпадают под одно правило украинского правописания – сложные наречия, образованные повторением одного и того же слова или его основы, пишутся через дефис. Если между повторяющимися частями есть служебное слово (предлог, союз или частица), дефис ставим с обеих сторон этого слова. Правило приведено в § 41, пункте 5 раздела "Наречия" Украинского правописания.

Скриншот правила / Украинское правописание

Обратите внимание! Дефис в украинском языке нужен не только в словах с двумя дефисами. Например, наречие "по-іншому" также пишется через дефис. Почему именно так и в каких случаях употребляется это слово, объясняем в материале о правописании слова "по-іншому".

Поэтому запомните: если слово требует двух дефисов, не стоит убирать ни один из них. Такое написание соответствует нормам украинского правописания.