Adv

Ми звикли ставити дефіс у складних словах, але іноді однієї риски недостатньо. Є українські слова, у яких правопис вимагає двох дефісів. І пропускати їх не можна. Розповідаємо про них з посиланням на викладачку української, репетиторку Ukr_mary.

9 слів, які пишемо з двома дефісами: запам'ятайте правильний правопис

В українській мові є слова, у написанні яких легко помилитися: здається, що одного дефіса цілком достатньо. Проте деякі прислівники, займенникові форми та вигуки мають дві дефісні риски. І пропускати одну з них не можна.

Ось приклади, які варто запам'ятати:

віч-на-віч – особисто, без посередників, сам на сам. Наприклад: поговорити віч-на-віч. пліч-о-пліч – поруч, разом, підтримуючи одне одного. Наприклад: працювати пліч-о-пліч. всього-на-всього – лише, тільки. Наприклад: всього-на-всього кілька хвилин. будь-що-будь – за будь-яких обставин, неодмінно. де-не-де – подекуди, у деяких місцях. коли-не-коли – іноді, час від часу. як-не-як – у будь-якому разі, зрештою. хоч-не-хоч – незалежно від бажання, вимушено. тет-а-тет – наодинці.

Усі ці слова підпадають під одне правило Українського правопису – складні прислівники, утворені повторенням того самого слова або його основи, пишемо через дефіс. Якщо між повторюваними частинами є службове слово (прийменник, сполучник або частка), дефіс ставимо з обох боків цього слова. Правило наведене в § 41, пункті 5 розділу "Прислівники" Українського правопису.

Скриншот правила / Український правопис

Зверніть увагу! Дефіс в українській мові потрібен не лише у словах із двома рисками. Наприклад, прислівник "по-іншому" також пишемо через дефіс. Чому саме так і в яких випадках уживаємо це слово, пояснюємо в матеріалі про правопис слова "по-іншому".

Тож запам'ятайте: якщо слово потребує двох дефісів, не варто прибирати жодного. Саме таке написання відповідає нормам українського правопису.