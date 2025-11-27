Русизм в полете: ловим "вихрь" и возвращаем его в норму
- Русинизм "вихрь" в украинском языке заменяется на "вихор".
- Слово "вихрь" имеет многозначность и разнообразные синонимы, описывающие различные явления, такие как воздушный вихрь, водяной вихрь, или эмоциональный вихрь.
Интересно, настолько хватает человеческой фантазии и ассоциаций, чтобы дать название каждому природному явлению. А в украинском языке еще есть ряд синонимов и диалектизмов. Поэтому не стоит тянуть еще россиянизмы.
Каким словом заменить русинизм "вихрь", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".
Смотрите также Почему "грудень", а не "декабрь": сила украинских названий месяцев
Как переводится слово "вихрь"?
Это красивое и иногда опасное явление на русский манер называют "вихрь". Эта форма, свойственна русскому языку.
Хотя украинская версия очень похожа, впрочем, все же, по звучанию отличается, а правильная форма – "вихор".
Слово происходит от праславянского vъxorъ, что означало "закрут, вращение", поэтому очень похоже во многих славянских языках – белорусский – віхорь, польский – wichr. Впрочем, каждый язык слово подстроил под свою фонетику.
Интересно, что это слово многозначное, имеет и прямое, и переносное значение:
- Вихрь, как явление – атмосферное (закрут воздуха), водное, электрическое, магнитное;
- Поднятые ветром пыль, листья, снег и прочее, что быстро крутятся столбом;
- Чрезвычайно быстрый ход в развитии, в действии, в эмоциях – вихрь событий;
- Закрученная витком прядь волос, которая торчит кверху или волосы, что сбились на голове.
- Живой, энергичный характер человека;
- Быстрое движение – пробежало как вихрь.
Баскі коні рвонули з місця й понеслись вихором. (Іван Багряний).
Двері вихор відхилив. (Леонід Боровиковський).
Жінка, ніби вгадавши його думку, співчутливо похитала головою і ще раз погладила неслухняний вихор [Юри]. (Іван Багмут).
Вихрь, водоворот или нурт воды / Freepik
А еще "Вихор" присутствует в славянской мифологии – разновидность нечистой силы, что поднимает ветер, насылает болезни, персонификация воздушного вихря.
Ну и конечно не обходится без синонимов. Однако, здесь учитывается каждая стихия или ситуация.
Воздушный вихрь, можно также назвать – веремія, коловорот, шура-бура, шура-буря, кручія, крутіж, круговерть. И даже – вьюга, смерч и торнадо – это уже конкретное обозначение силы стихии.
Водяной вихрь – вир, нурт, нуртовище.
Эмоциональный или событийный вихрь тоже называют – веремія или балаган, как это часто бывает на рынке.
А вот вихрь волос – это і виток, і завиток, і локон, і закрутка, і кучер, і чуприна.
К скорости движения, образного "промчался вихрем", вариантов еще больше, хватит на отдельное сообщение – мерщій, прожогом, чимдуж, хутко, шпарко и другие варианты.
Восхищайтесь каждый раз многообразием своего языка и говорите на украинском!