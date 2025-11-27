Каким словом заменить русинизм "вихрь", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".

Как переводится слово "вихрь"?

Это красивое и иногда опасное явление на русский манер называют "вихрь". Эта форма, свойственна русскому языку.

Хотя украинская версия очень похожа, впрочем, все же, по звучанию отличается, а правильная форма – "вихор".

Слово происходит от праславянского vъxorъ, что означало "закрут, вращение", поэтому очень похоже во многих славянских языках – белорусский – віхорь, польский – wichr. Впрочем, каждый язык слово подстроил под свою фонетику.

Интересно, что это слово многозначное, имеет и прямое, и переносное значение:

Вихрь, как явление – атмосферное (закрут воздуха), водное, электрическое, магнитное; Поднятые ветром пыль, листья, снег и прочее, что быстро крутятся столбом; Чрезвычайно быстрый ход в развитии, в действии, в эмоциях – вихрь событий; Закрученная витком прядь волос, которая торчит кверху или волосы, что сбились на голове. Живой, энергичный характер человека; Быстрое движение – пробежало как вихрь.

Баскі коні рвонули з місця й понеслись вихором. (Іван Багряний). Двері вихор відхилив. (Леонід Боровиковський). Жінка, ніби вгадавши його думку, співчутливо похитала головою і ще раз погладила неслухняний вихор [Юри]. (Іван Багмут). Вихрь, водоворот или нурт воды / Freepik А еще "Вихор" присутствует в славянской мифологии – разновидность нечистой силы, что поднимает ветер, насылает болезни, персонификация воздушного вихря.

Ну и конечно не обходится без синонимов. Однако, здесь учитывается каждая стихия или ситуация.

Воздушный вихрь, можно также назвать – веремія, коловорот, шура-бура, шура-буря, кручія, крутіж, круговерть. И даже – вьюга, смерч и торнадо – это уже конкретное обозначение силы стихии.

Водяной вихрь – вир, нурт, нуртовище.

Эмоциональный или событийный вихрь тоже называют – веремія или балаган, как это часто бывает на рынке.

А вот вихрь волос – это і виток, і завиток, і локон, і закрутка, і кучер, і чуприна.

К скорости движения, образного "промчался вихрем", вариантов еще больше, хватит на отдельное сообщение – мерщій, прожогом, чимдуж, хутко, шпарко и другие варианты.

Восхищайтесь каждый раз многообразием своего языка и говорите на украинском!