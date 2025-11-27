Яким словом замінити росіянізм "віхрь", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".
Як перекладається слово "віхрь"?
Це красиве і подекуди небезпечне явище на російський штиб називають "віхрь". Ця форма, властива російській мові.
Хоч українська версія дуже схожа, втім, все ж таки, за звучанням різниться, а правильна форма – "вихор".
Слово походить від праслов’янського vъxorъ, що означало "закрут, обертання", тому дуже схоже у багатьох слов'янських мовах – білоруська – віхор, польська – wichr. Втім, кожна мова слово підлаштувала під свою фонетику.
Цікаво, що це слово багатозначне, має і пряме, і переносне значення:
- Вихор, як явище – атмосферне (закрут повітря), водне, електричне, магнітне;
- Підняті вітром пил, листя, сніг та інше, що швидко крутяться стовпом;
- Надзвичайно швидкий перебіг в розвитку, у дії, в емоціях – вихор подій;
- Закручене витком пасмо волосся, яке стирчить догори або волосся, що збилося на голові.
- Жвавий, енергійний характер людини;
- Швидкий рух – пробіг, наче вихор.
Баскі коні рвонули з місця й понеслись вихором. (Іван Багряний).
Двері вихор відхилив. (Леонід Боровиковський).
Жінка, ніби вгадавши його думку, співчутливо похитала головою і ще раз погладила неслухняний вихор [Юри]. (Іван Багмут).
Вихор, вир чи нурт води / Freepik
А ще "Вихор" присутній у слов'янській міфології – різновид нечистої сили, що здіймає вітер, насилає хвороби, персоніфікація повітряного вихора.
Ну і звичайно не обходиться без синонімів. Проте, тут враховується кожна стихія чи ситуація.
Повітряний вихор, можна ще назвати – веремія, коловорот, шура-бура, шура-буря, кручія, крутіж, круговерть. Та навіть – хурделиця, смерч та торнадо – це уже конкретне позначення сили стихії.
Водяний вихор – вир, нурт, нуртовище.
Емоційний чи подієвий вихор теж називають – веремія чи балаган, як часто трапляється на ринку.
А от вихор волосся – це і виток, і завиток, і локон, і закрутка, і кучер, і чуприна.
До швидкості руху, образного "промчав вихором", варіантів ще більше, вистачить на окремий допис – мерщій, прожогом, чимдуж, хутко, шпарко та інші варіанти.
Захоплюйтеся щоразу різноманіттям своєї мови і говоріть українською!