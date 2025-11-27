Яким словом замінити росіянізм "віхрь", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Як перекладається слово "віхрь"?

Це красиве і подекуди небезпечне явище на російський штиб називають "віхрь". Ця форма, властива російській мові.

Хоч українська версія дуже схожа, втім, все ж таки, за звучанням різниться, а правильна форма – "вихор".

Слово походить від праслов’янського vъxorъ, що означало "закрут, обертання", тому дуже схоже у багатьох слов'янських мовах – білоруська – віхор, польська – wichr. Втім, кожна мова слово підлаштувала під свою фонетику.

Цікаво, що це слово багатозначне, має і пряме, і переносне значення:

Вихор, як явище – атмосферне (закрут повітря), водне, електричне, магнітне; Підняті вітром пил, листя, сніг та інше, що швидко крутяться стовпом; Надзвичайно швидкий перебіг в розвитку, у дії, в емоціях – вихор подій; Закручене витком пасмо волосся, яке стирчить догори або волосся, що збилося на голові. Жвавий, енергійний характер людини; Швидкий рух – пробіг, наче вихор.

Баскі коні рвонули з місця й понеслись вихором. (Іван Багряний).

Двері вихор відхилив. (Леонід Боровиковський).

Жінка, ніби вгадавши його думку, співчутливо похитала головою і ще раз погладила неслухняний вихор [Юри]. (Іван Багмут). Вихор, вир чи нурт води / Freepik А ще "Вихор" присутній у слов'янській міфології – різновид нечистої сили, що здіймає вітер, насилає хвороби, персоніфікація повітряного вихора.

Ну і звичайно не обходиться без синонімів. Проте, тут враховується кожна стихія чи ситуація.

Повітряний вихор, можна ще назвати – веремія, коловорот, шура-бура, шура-буря, кручія, крутіж, круговерть. Та навіть – хурделиця, смерч та торнадо – це уже конкретне позначення сили стихії.

Водяний вихор – вир, нурт, нуртовище.

Емоційний чи подієвий вихор теж називають – веремія чи балаган, як часто трапляється на ринку.

А от вихор волосся – це і виток, і завиток, і локон, і закрутка, і кучер, і чуприна.

До швидкості руху, образного "промчав вихором", варіантів ще більше, вистачить на окремий допис – мерщій, прожогом, чимдуж, хутко, шпарко та інші варіанти.

Захоплюйтеся щоразу різноманіттям своєї мови і говоріть українською!