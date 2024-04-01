Как правильно назвать вилку на украинском языке

В речи украинцев циркулирует немало суржиковых слов. Однако они землякам могут казаться нормативными.

В частности, если собеседники привыкли употреблять те или иные слова. Вместо этого Образование 24 помогает очищать вашу речь.

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Как сказать "вилка" на украинском правильно

Так, часто столовое орудие, которым едят вторые блюда, называют вилкой. В Словаре украинского языка есть такое слово. Но должны обратить внимание на детали.

Так, слово "вилка" имеет такие значения:

деталь механизма, прибора, которая имеет раздвоенный конец;

(воен.) совокупность двух прицелов, из которых один дает недолет, а второй – перелет снарядов, мин и т. д. относительно цели для последующего уточнения удара;

положение в шахматной игре, когда одна фигура угрожает одновременно двум или нескольким фигурам;

вилы (уменьш.);

то же, что и "виделка".

Теперь относительно "виделки". Это слово обозначает орудие для еды, имеющее форму ручки с несколькими зубцами.

И что важно, языковеды советуют отдавать предпочтение именно слову "виделка", когда говорится об орудии для еды. Ведь слово "вилка" в этом случае является калькой с русского.