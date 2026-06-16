Вилка или виделка: как правильно называть этот столовый прибор

Немало слов, которые мы считаем русизмами, тоже есть в нашем языке. Впрочем, стоит учитывать, что в нашем языке они могут обозначать другие вещи.

Какое слово является ошибкой — "вилка" или "виделка" и есть ли в каком-то из них ошибка в украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Этот столовый прибор – вилка или виделка?

Казалось бы, обычный, знакомый всем столовый прибор, но и вокруг него возникают языковые споры: как правильно – вилка или виделка? А может, оба слова украинские?

Почему возникает сомнение, ведь в русском языке есть только слово "вилка", и не является ли украинский вариант прямым калькированием.

На самом деле оба слова есть в украинском языке, но имеют разную историю и сферу употребления.

Слово "виделка" считается более исконным. Оно происходит от польского слова "widelec, widelca" – виделка, а оно, в свою очередь, от widły – вилы, родственного украинскому – ви́ла. Вило или вила – сельскохозяйственный инструмент с несколькими зубцами для сена и соломы. Недаром виделка и вправду напоминает маленькие вилы. Суффикс -к- образовал уменьшительное название предмета: большие вилы – маленькая виделка.

Слово "вилка" также давно закрепилось в украинском языке и зафиксировано в словарях. Оно распространено во многих говорах и в настоящее время является вполне нормативным.

Интересно, что слово "вилка" имеет не одно значение. Так называют не только столовый прибор, но и:

разветвление дороги или реки – дорожная вилка ;

; деталь механизма или велосипеда с раздвоенным концом – велосипедная вилка ;

; электрический штепсель для подключения прибора к сети – электрическая вилка .

. шахматный прием, когда одна фигура угрожает сразу нескольким;

уменьшительная форма от слова вилы (их называют – грали, ґабли).

Итак, в украинском языке "виделка" и "вилка" могут сосуществовать. Если речь идет о столовом приборе – то это слово "виделка". А вот в технике или механике используйте слово "вилка", потому что часто нет равноценной замены.

Виделка как столовая прибор появилась в Европе в Средневековье, но долгое время считалась роскошью и даже запрещалась церковью. А до этого люди в основном ели ложками и руками. В Украине вилка распространилась в XVIII – XIX веках, когда изменилась культура застолья. Сначала вилки даже считались странным и лишним предметом, но со временем стали неотъемлемой частью столового этикета.