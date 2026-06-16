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Учеба Саморазвитие Вилка или виделка: как правильно называть этот столовый прибор
16 июня, 05:45
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Вилка или виделка: как правильно называть этот столовый прибор

Олеся Кух

Немало слов, которые мы считаем русизмами, тоже есть в нашем языке. Впрочем, стоит учитывать, что в нашем языке они могут обозначать другие вещи.

Какое слово является ошибкой — "вилка" или "виделка" и есть ли в каком-то из них ошибка в украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Этот столовый прибор – вилка или виделка?

Казалось бы, обычный, знакомый всем столовый прибор, но и вокруг него возникают языковые споры: как правильно – вилка или виделка? А может, оба слова украинские?

Почему возникает сомнение, ведь в русском языке есть только слово "вилка", и не является ли украинский вариант прямым калькированием.

На самом деле оба слова есть в украинском языке, но имеют разную историю и сферу употребления.

Слово "виделка" считается более исконным. Оно происходит от польского слова "widelec, widelca" – виделка, а оно, в свою очередь, от widły – вилы, родственного украинскому – ви́ла. Вило или вила – сельскохозяйственный инструмент с несколькими зубцами для сена и соломы. Недаром виделка и вправду напоминает маленькие вилы. Суффикс -к- образовал уменьшительное название предмета: большие вилы – маленькая виделка.

Слово "вилка" также давно закрепилось в украинском языке и зафиксировано в словарях. Оно распространено во многих говорах и в настоящее время является вполне нормативным.

Интересно, что слово "вилка" имеет не одно значение. Так называют не только столовый прибор, но и:

  • разветвление дороги или реки – дорожная вилка;
  • деталь механизма или велосипеда с раздвоенным концом – велосипедная вилка;
  • электрический штепсель для подключения прибора к сети – электрическая вилка.
  • шахматный прием, когда одна фигура угрожает сразу нескольким;
  • уменьшительная форма от слова вилы (их называют – грали, ґабли).

Итак, в украинском языке "виделка" и "вилка" могут сосуществовать. Если речь идет о столовом приборе – то это слово "виделка". А вот в технике или механике используйте слово "вилка", потому что часто нет равноценной замены.

Виделка как столовая прибор появилась в Европе в Средневековье, но долгое время считалась роскошью и даже запрещалась церковью. А до этого люди в основном ели ложками и руками. В Украине вилка распространилась в XVIII – XIX веках, когда изменилась культура застолья. Сначала вилки даже считались странным и лишним предметом, но со временем стали неотъемлемой частью столового этикета.

Итак, и вилка, и виделка – украинские слова. Но когда кладете на стол прибор с зубцами, знайте – это виделка, слово с древними корнями и удивительно прозрачной историей.

Как на украинском языке называется "половник"?

Это не единственное название кухонной утвари, которое калькируют на русский манер. Очень часто можно услышать "половник" для обозначения кухонной принадлежности, которой наливают жидкие блюда, компоты, пунши, глинтвейн.

Однако в литературном украинском языке правильно называть её "ополоник". А ещё можно – черпак, вареха, варишка, кохля, кохелька, поварка.

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