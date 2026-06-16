Яке слово є помилкою – "вилка" чи "виделка" і чи є у котромусь помилка в українській мові, розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Цей столовий прибор – вилка чи виделка?

Здавалося б, звичайний знайомий усім столовий прибор, але й навколо нього виникають мовні суперечки: як правильно – вилка чи виделка? А може, обидва слова українські?

Чому виникає сумнів, бо в російській мові є лише слово "вілка / вилка", і чи український варіант не є прямим калькуванням.

Насправді обидва слова є в українській мові, але мають різну історію та сферу вживання.

Слово "виделка" вважають питомішим. Воно походить від польського слова "widelec, widelca" – виделка, а воно, у свою чергу, від widły – вила, спорідненого з українським – ви́ла. Вило або вила – сільськогосподарське знаряддя з кількома зубцями для сіна та соломи. Недарма виделка й справді нагадує маленькі вила. Суфікс -к- утворив зменшену назву предмета: великі вила – маленька виделка.

Слово "вилка" також давно закріпилося в українській мові й зафіксоване в словниках. Воно поширене в багатьох говорах і нині є цілком нормативним.

Цікаво, що слово "вилка" має не одне значення. Так називають не лише столовий прибор, а й:

розгалуження дороги або річки – дорожня вилка ;

; деталь механізму чи велосипеда з роздвоєним кінцем – велосипедна вилка ;

; електричний штепсель для під'єднання приладу до мережі – електрична вилка .

. шаховий прийом, коли одна фігура загрожує кільком одночасно;

зменшена форма від слова вила (їх це називають – гралі, ґаблі).

Отже, в українській мові "виделка" і "вилка" можуть співіснувати. Якщо йдеться про столовий прибор – то це слово "виделка". А ось у техніці чи механіці використовуйте слово "вилка", бо часто не має рівноцінної заміни.

Виделка як столове приладдя з’явилася в Європі у Середньовіччі, але довго вважалася розкішшю та навіть заборонялася церквою. А до того люди здебільшого їли ложками та руками. В Україні виделка поширилася у XVIII – XIX столітті, коли змінилася культура застілля. Спочатку виделки навіть вважалися дивакуватим і зайвим предметом, але згодом стали невід'ємною частиною столового етикету.