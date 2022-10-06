Лауреатом Премии имени Василия Стуса 2022 года стал украинский журналист и писатель

Жюри одной из древнейших украинских премий в области культуры – премии имени Василия Стуса – определило лауреата в 2022 году. Награду получил украинский журналист и писатель.

Имя победителя этого года объявили во время церемонии награждения в укрытии Киево-Могилянской Бизнес-Школы. Лауреат получит денежное вознаграждение и статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасьоном и скульптором Станиславом Кадочниковым.

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Кто стал лауреатом премии в 2022 году

Лауреатом премии имени Василия Стуса в 2022 году стал украинский журналист и писатель Виталий Портников.

В 2022 году, когда решается судьба украинской государственности и украинской нации, получать премию, которая названа именем человека, пожертвовавшего за эту нацию своей жизнью, своим творчеством и здоровьем – это особый вызов, это даже не отличие. Это напоминание о том, чего стоит Украина,

– сказал Портников.

Виталий Портников – обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЭН. Также Портников является автором книг "Богородица в синагоге", "Тюрьма для ангелов", "Колокола Майдана". Он также был ведущим публицистических и информационно-аналитических программ на нескольких украинских телеканалах. С ноября 2013 года работает ведущим на телеканале Эспрессо ТВ.

К слову, 1 ноября 2018 Россия ввела санкции против 322 граждан Украины, среди которых был и Виталий Портников.

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Кто раньше становился лауреатом премии имени Василия Стуса

Ежегодно Украинский ПЭН-клуб присуждает награду литераторам, художникам, режиссерам за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции. Победителя путем голосования выбирает жюри.

В 2021 году лауреатом одной из древнейших украинских премий в области культуры стал Тарас Возняк.

Ранее ее получали также Михайлина Коцюбинская, Владимир Вятрович, Александр Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, Сестры Тельнюк, Александра Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк, Влад Троицкий, Ахтем Сеитаблаев и другие.

Кто такой Василий Стус

Василий Стус (псевдо Василий Петрик) – украинский поэт-шестидесятник, переводчик, публицист, прозаик, мыслитель, литературовед, литературный критик, правозащитник, политзаключенный СССР, диссидент, член Украинской Хельсинкской группы, борец за независимость Украины в XX веке. Источник: Википедия

Назвали имя лауреата Нобелевской премии по литературе