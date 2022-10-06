Лауреатом Премии имени Василия Стуса 2022 года стал украинский журналист и писатель
Источник:организация Украинский ПЕН
Жюри одной из древнейших украинских премий в области культуры – премии имени Василия Стуса – определило лауреата в 2022 году. Награду получил украинский журналист и писатель.
Имя победителя этого года объявили во время церемонии награждения в укрытии Киево-Могилянской Бизнес-Школы. Лауреат получит денежное вознаграждение и статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасьоном и скульптором Станиславом Кадочниковым.
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Кто стал лауреатом премии в 2022 году
Лауреатом премии имени Василия Стуса в 2022 году стал украинский журналист и писатель Виталий Портников.
В 2022 году, когда решается судьба украинской государственности и украинской нации, получать премию, которая названа именем человека, пожертвовавшего за эту нацию своей жизнью, своим творчеством и здоровьем – это особый вызов, это даже не отличие. Это напоминание о том, чего стоит Украина,
– сказал Портников.
Виталий Портников – обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЭН. Также Портников является автором книг "Богородица в синагоге", "Тюрьма для ангелов", "Колокола Майдана". Он также был ведущим публицистических и информационно-аналитических программ на нескольких украинских телеканалах. С ноября 2013 года работает ведущим на телеканале Эспрессо ТВ.
К слову, 1 ноября 2018 Россия ввела санкции против 322 граждан Украины, среди которых был и Виталий Портников.
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Кто раньше становился лауреатом премии имени Василия Стуса
- Ежегодно Украинский ПЭН-клуб присуждает награду литераторам, художникам, режиссерам за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции. Победителя путем голосования выбирает жюри.
- В 2021 году лауреатом одной из древнейших украинских премий в области культуры стал Тарас Возняк.
- Ранее ее получали также Михайлина Коцюбинская, Владимир Вятрович, Александр Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, Сестры Тельнюк, Александра Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк, Влад Троицкий, Ахтем Сеитаблаев и другие.
Кто такой Василий Стус
Василий Стус (псевдо Василий Петрик) – украинский поэт-шестидесятник, переводчик, публицист, прозаик, мыслитель, литературовед, литературный критик, правозащитник, политзаключенный СССР, диссидент, член Украинской Хельсинкской группы, борец за независимость Украины в XX веке. Источник: Википедия
Назвали имя лауреата Нобелевской премии по литературе
- Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница и профессор литературы Анни Эрно.
- В заявлении о победителе указано, что Эрно получила премию "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти".
- Сама же Эрно считает, что "письменность – это политический акт, открывающий людям глаза на социальное неравенство". Именно поэтому она использует язык как "чем", "чтобы разорвать занавес воображения".