Ім’я цьогорічного переможця оголосили під час церемонії нагородження в укритті Києво-Могилянської Бізнес-Школи. Лауреат отримає грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Важливо Нобелівську премію з літератури здобула французька письменниця Анні Ерно

Хто став лауреатом премії у 2022 році

Лауреатом Премії імені Василя Стуса у 2022 році став український журналіст і письменник Віталій Портников.

У 2022 році, коли вирішується доля української державності і української нації, отримувати премію, яка названа ім'ям людини, яка пожертвувала за цю націю своїм життям, своєю творчістю і здоров'ям – це особливий виклик, це навіть не відзнака. Це нагадування про те, чого варта Україна,

– сказав Портников.

Віталій Портников – оглядач "Радіо Свобода" і постійний автор аналітичних статей на політичну й історичну тематику. Член Українського ПЕН. Також Портников є автором книг "Богородиця в синагозі", "Тюрма для янголів", "Дзвони Майдану". Вів також був ведучим публіцистичних й інформаційно-аналітичних програм на кількох українських телеканалах. З листопада 2013 працює ведучим на телеканалі Еспресо ТБ.

До слова, 1 листопада 2018 року Росія запровадила санкції проти 322 громадян України, серед яких був і Віталій Портников.

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Хто раніше ставав лауреатом премії імені Василя Стуса

Щорічно Український ПЕН-клуб присуджує нагороду літераторам, митцям, режисерам за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Переможця шляхом голосування обирає журі.

У 2021 році лауреатом однієї з найдавніших українських премій у царині культури став Тарас Возняк.

Раніше її також отримували Михайлина Коцюбинська, Володимир В’ятрович, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, Сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітаблаєв та інші.

Хто такий Василь Стус

Василь Стус (псевдо Василь Петрик) – український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, літературний критик, правозахисник, політв'язень СРСР, дисидент, член Української Гельсінської групи, борець за незалежність України у XX столітті.

Джерело: Вікіпедія

Назвали ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури