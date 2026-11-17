Почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого посмертно наградили орденом Свободы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Эта награда присуждена за значительные личные заслуги в развитии украинского образования и науки, возрождении Киево-Могилянской академии, активную общественную деятельность и воспитание патриотической молодежи.

Каков вклад Брюховецкого в Могилянку?

В Офисе президента напомнили, что в 1991 году Брюховецкий инициировал возрождение Киево-Могилянской академии. В то время в корпусах бывшей академии располагалось Высшее военно-морское политическое училище. Первый кабинет Вячеслав Брюховецкий выиграл в шахматы у руководителя училища контрадмирала Александра Коровина. Именно в том кабинете и началась работа над возрождением Киево-Могилянской академии.

Под руководством Брюховецкого университет ввел независимое вступительное тестирование, бакалаврскую и магистерскую подготовку, свободный выбор дисциплин и междисциплинарное обучение,

– говорится в сообщении.

Брюховецкий также способствовал возрождению Острожской академии и созданию Николаевского филиала НаУКМА, который впоследствии преобразовался в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

Когда ушел из жизни Брюховецкий?