Вместо сканов: копию студенческого билета в Дии теперь можно отправлять

Студенты в Украине получили возможность отправлять копию своего учебного билета в Дии. Сканы и ксерокопии уже не нужны.

Послать копию студенческого можно через несколько кликов через Дию. Вместо этого компании и учреждения получат ее в считанные секунды.

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Копию студенческого билета в Дии теперь можно отправлять

Эта опция будет полезна студентам для того, чтобы:

получить скидку по студенческому;

зарегистрироваться в системе вуза;

создать персональный кабинет на образовательных ресурсах и т.д.

Никаких ксероксов или сканеров. Бережем средства, деревья и нервы,

– заявили в Дии.

Как работает функция – смотрите в видео.

Украинские бизнесы также могут настроить интеграцию с Дией, чтобы предоставлять скидки студентам или делиться полезным контентом с целевой аудиторией.

Компании могут при этом получать копии как офлайн, так и онлайн.