Заместитель Лисового рассказал, когда в Украине вернут ВНО

Во время войны выпускники школ для поступления в вузы Украины подают результаты национального мультитеста. НМТ – упрощенный вариант ВНО, который проходит в компьютерном формате.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал "РБК-Украина", когда ожидать возвращения внешнего независимого оценивания. Он отметил, что НМТ существует исключительно как решение из-за ситуации с безопасностью, отмечает 24 Канал.

Смотрите также НМТ-2025 начинается: какие важные нюансы должны помнить участники

Как долго еще будет НМТ вместо ВНО

Чиновник акцентировал, что ВНО является однозначно лучшим инструментом проверки знаний и учебного потенциала ученика, чем НМТ.

Здесь нет сомнений. Но представим, что мы собираем 300 тысяч поступающих, которые все в один день будут писать украинский язык. Это просто приглашение врагу: "Бомбите нас сейчас". Это невозможно делать,

– отметил он.

Поэтому НМТ, по его словам, проводят меньшими группами в течение месяца, де-факто полтора месяца, в безопасной среде. В МОН также не в восторге от таких шагов, но пока ситуация с безопасностью такая, что требует инновационных решений.

Для нас очень важно оставить систему внешнего независимого оценивания. Оно может быть в разных формах: традиционное ВНО или национальный мультипредметный тест, который является вынужденной мерой на время военного положения,

– резюмировал Винницкий.

Поки одні школярі лише думають, куди йти навчатися далі, інші вже на шляху побудови успішного майбутнього! Якщо ви прагнете опанувати сучасну спеціальність та обрати найкращий заклад освіти, приєднуйтесь до безплатного вебінару, що відбудеться 29 травня о 19:00. Відкривайте для себе реальні можливості разом із коледжем OPTIMA!

Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказывали, что поступающие в аспирантуру будут сдавать ВНО.