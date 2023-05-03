Делал научную карьеру, используя поддельные дипломы: задержали завкафедрой львовского вуза

Правоохранители разоблачили завкафедрой львовского вуза, который использовал поддельные дипломы для построения научной карьеры. Мужчине грозит до 8 лет в тюрьме.

Псевдоученого разоблачили следователи отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления СБУ во Львовской области, при процессуальном руководстве Львовской облпрокуратуры.

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Псевдоученый незаконно получал выплаты

Правоохранители установили, что в 2009 году житель Львовского района, которому было 45 лет, чтобы устроиться на работу в один из вузов Львовщины предоставил поддельный диплом кандидата юридических наук, якобы выданный ему престижным столичным университетом. Получив должность, он регулярно получал все предусмотренные выплаты.

В 2012 году злоумышленник предоставил руководству вуза еще один поддельный диплом того же столичного университета, однако уже доктора юридических наук. После этого он получил ученое звание профессора и повышение по службе.

В этом учебном заведении злоумышленник проработал до 2016 года, после чего перешел на работу в другой львовский вуз, где до 2022 года возглавлял одну из кафедр.

С начала своей "научной" деятельности благодаря поддельным дипломам подозреваемый получал:

ученые звания доцента и профессора,

ученые степени кандидата наук и доктора наук,

почетное научное звание.

При этом ему регулярно начислялись и выплачивались соответствующие доплаты. В общей сложности сумма незаконных выплат, полученных злоумышленником за эти годы, составляет около 700 тысяч гривен,

– рассказали в полиции.



У завкафедрой были подделаны дипломы / Фото полиции Львовщины

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Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в:

подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов;

мошенничестве.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – лишение свободы на срок до 8 лет. Досудебное расследование уже завершилось. Правоохранители направили обвинительный акт на рассмотрение суда.

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