Псевдонауковця викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління СБУ у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської облпрокуратури.
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Псевдонауковець незаконно отримував виплати
Правоохоронці встановили, що у 2009 році мешканець Львівського району, якому на той час було 45 років, аби влаштуватися на роботу в один з вишів Львівщини, надав підроблений диплом кандидата юридичних наук, нібито виданий йому престижним столичним університетом. Отримавши посаду, він регулярно отримував усі передбачені виплати.
У 2012 році зловмисник надав керівництву вишу ще один підроблений диплом того ж столичного університету, однак вже доктора юридичних наук. Після цього він отримав вчене звання професора та підвищення по службі.
У цьому навчальному закладі зловмисник пропрацював до 2016 року, після чого перейшов на роботу в інший львівський виш, де до 2022 року очолював одну з кафедр.
Від початку своєї "наукової" діяльності завдяки підробленим дипломам підозрюваний отримував:
- вчені звання доцента та професора,
- наукові ступені кандидата наук та доктора наук,
- почесне наукове звання.
При цьому йому регулярно нараховувались та виплачувались усі відповідні доплати. Загалом сума незаконних виплат, які отримав зловмисник за ці роки, становить близько 700 тисяч гривень,
– розповіли у поліції.
У завкафедри були підроблені дипломи / Фото поліції Львівщини
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Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами
Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру у:
- підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збуті чи використанні підроблених документів, печаток, штампів;
- шахрайстві.
Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі терміном до 8 років. Досудове розслідування вже завершилося. Правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд суду.