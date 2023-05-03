Псевдоученого разоблачили следователи отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления СБУ во Львовской области, при процессуальном руководстве Львовской облпрокуратуры.
Интересно Спартак Суббота мог подделать свое свидетельство о рождении: что об этом свидетельствует
Псевдоученый незаконно получал выплаты
Правоохранители установили, что в 2009 году житель Львовского района, которому было 45 лет, чтобы устроиться на работу в один из вузов Львовщины предоставил поддельный диплом кандидата юридических наук, якобы выданный ему престижным столичным университетом. Получив должность, он регулярно получал все предусмотренные выплаты.
В 2012 году злоумышленник предоставил руководству вуза еще один поддельный диплом того же столичного университета, однако уже доктора юридических наук. После этого он получил ученое звание профессора и повышение по службе.
В этом учебном заведении злоумышленник проработал до 2016 года, после чего перешел на работу в другой львовский вуз, где до 2022 года возглавлял одну из кафедр.
С начала своей "научной" деятельности благодаря поддельным дипломам подозреваемый получал:
- ученые звания доцента и профессора,
- ученые степени кандидата наук и доктора наук,
- почетное научное звание.
При этом ему регулярно начислялись и выплачивались соответствующие доплаты. В общей сложности сумма незаконных выплат, полученных злоумышленником за эти годы, составляет около 700 тысяч гривен,
– рассказали в полиции.
У завкафедрой были подделаны дипломы / Фото полиции Львовщины
Стоит прочесть Где-то здесь я посыпался, – Янович о первой реакции на расследование о Спартаке и встрече с ним
Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в:
- подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов;
- мошенничестве.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – лишение свободы на срок до 8 лет. Досудебное расследование уже завершилось. Правоохранители направили обвинительный акт на рассмотрение суда.