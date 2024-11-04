Студенты 3 курса с 2025 года будут проходить обязательную военную подготовку
В 2025 году в Украине введут обязательную базовую общую военную подготовку в учреждениях высшего образования. Подготовка к внедрению соответствующих изменений уже продолжается.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого Новини.LIVE. Он отметил, что есть соответствующие изменения закона.
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Студенты будут проходить обязательную военную подготовку
Чиновник отметил, что изменения не предусмотрели для первокурсников. Военную подготовку введут для студентов 3 курса. Для этого уже разрабатывают соответствующую систему, в частности готовят инструкторов и полигоны.
При этом заместитель Лисового отметил, что эта военная подготовка в университетах не связана с мобилизацией.
Мобилизационный возраст – 25 лет. Просто человек, который заканчивает высшее образование, должен уметь обращаться с оружием, должен знать, где проходят сборы в случае необходимости, как защищаться, как оказывать первую медицинскую помощь. Эти все вещи заложены в базовую военную подготовку,
– уточнил заместитель главы МОН.
Также он рассказал, что в течение следующего года будут решать вопросы функционирования военных кафедр. И добавил, что базовая общевойсковая подготовка заложена в бюджете на 2025 год.
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- Ранее мы информировали о том, что мужчин-студентов в Украине будут отчислять из университетов за отказ проходить базовую военную подготовку.
- Такое решение приняло правительство в июне этого года.
- Поэтому с 1 сентября 2025 года этот курс станет частью образовательного процесса во всех ЗВО Украины.
- Его введут вместо срочной службы.
- Подробно можно прочитать по ссылке.