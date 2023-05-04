Во Львове на базе нескольких школ будут созданы вышкольные центры для старшеклассников. Центры будут функционировать ради качественного изучения военного дела и медицинской помощи.

Учебные центры планируют открывать на базе тех школ, которые имеют качественные помещения тиров. Также там, где хорошо развита спортивная инфраструктура.

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Во Львове создадут вышкольные центры для школьников

Так, во Львове намерены изменить подход к изучению обороны и первой помощи. Все из-за нехватки специалистов для качественного преподавания предмета, малого количества практических занятий и слабого материально-технического обеспечения.

Учебные центры будут предусматривать следующую подготовку:

7 часов обучения в месяц для ребят;

привлечение профессиональных военных;

современное медицинское и военное материальное обеспечение;

доступ для всех жителей;

72- и 108-часовые учебно-полевые собрания.

В ЛГС говорят: с качественной материальной базой и хорошими специалистами дети получат качественное обучение: говорится как о военной подготовке, так и о медицинской помощи.

Кстати, во Львове в 10 и 11 классах Львова учится более 10 тысяч учеников. Сейчас "Защиту Украины" они изучают 6 раз и месяц.

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