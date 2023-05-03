Еще 1 миллиард гривен госсубвенции предусмотрели на закупку "школяриков". Эти деньги распределят между областями на основе данных о количестве учеников, которых нужно довозить в школы.

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Школы получат средства на обустройство укрытий и закупку "школяриков"

Глава МОН Оксен Лисовой рассказал, что около 30% школ в Украине не имеют укрытий. При этом 300 тысяч школьников нужно довозить в учебные заведения.

Наша задача – увеличить количество учеников, которые учатся очно, но сделать это с учетом всех аспектов безопасности. Наличие укрытий и школьных автобусов – одни из них,

– подчеркнул министр.

И добавил: МОН осознает, что 2,5 миллиарда гривен недостаточно для решения проблемы. Так что министерство продолжает активно работать с донорскими организациями. При этом общины призывают присоединяться к софинансированию закупок автобусов.

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