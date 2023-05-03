Ще 1 мільярд гривень держсубвенції передбачили на закупівлю "школяриків". Ці гроші розподілять між областями на основі даних щодо кількості учнів, яких потрібно довозити до шкіл.
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Школи отримають кошти на облаштування укриттів та закупівлю "школяриків"
Очільник МОН Оксен Лісовий розповів, що близько 30% шкіл в Україні не мають укриттів. При цьому 300 тисяч школярів потрібно довозити до навчальних закладів.
Наше завдання – збільшити кількість учнів, які навчаються очно, але зробити це з урахуванням усіх безпекових аспектів. Наявність укриттів та шкільних автобусів – одні з них,
– наголосив міністр.
І додав: МОН усвідомлює, що 2,5 мільярда гривень недостатньо для розв'язання проблеми. Тож міністерство продовжує активно працювати з донорськими організаціями. При цьому громади закликають долучитися до співфінансування закупівель автобусів.
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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.