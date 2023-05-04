Вишкільні центри планують відкривати на базі тих шкіл, які мають якісні приміщення тирів. Також там, де добре розвинена спортивна інфраструктура.
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У Львові створять вишкільні центри для школярів
Так, у Львові мають намір змінити підхід до вивчення оборони та першої допомоги. Усе через нестачу фахівців для якісного викладання предмета, малу кількість практичних занять та слабке матеріально-технічне забезпечення.
Вишкільні центри передбачатимуть таку підготовку:
- 7 годин навчання на місяць для хлопців та дівчат;
- залучення фахових військових;
- сучасне медичне та військове матеріальне забезпечення;
- доступ для всіх мешканців;
- 72- та 108-годинні навчально-польові збори.
У ЛМР кажуть: з якісною матеріальною базою та хорошими фахівцями діти отримають якісне навчання: мовиться як про військову підготовку, так і про домедичну допомогу.
До слова, у Львові у 10 та 11 класах Львова навчається понад 10 тисяч учнів. Зараз "Захист України" вони вивчають 6 разів та місяць.
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Чи вчитимуть школярів стріляти
- Недавно очільник МОН Оксен Лісовий прокоментував можливість повернення у школах початкової військової підготовки.
- Він вважає, що це питання треба обговорювати виважено.
- Для дітей важливо розуміти свою здатність протистояти. Ми не маємо втягувати дітей ментально у війну. Але дати деякі інструменти, звісно, запровадити можна. Тому певний рівень підготовки підліткам для старших класів можна дати, наголосив очільник МОН.