Учебные центры планируют открывать на базе тех школ, которые имеют качественные помещения тиров. Также там, где хорошо развита спортивная инфраструктура.

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Во Львове создадут вышкольные центры для школьников

Так, во Львове намерены изменить подход к изучению обороны и первой помощи. Все из-за нехватки специалистов для качественного преподавания предмета, малого количества практических занятий и слабого материально-технического обеспечения.

Учебные центры будут предусматривать следующую подготовку:

  • 7 часов обучения в месяц для ребят;
  • привлечение профессиональных военных;
  • современное медицинское и военное материальное обеспечение;
  • доступ для всех жителей;
  • 72- и 108-часовые учебно-полевые собрания.

В ЛГС говорят: с качественной материальной базой и хорошими специалистами дети получат качественное обучение: говорится как о военной подготовке, так и о медицинской помощи.

Кстати, во Львове в 10 и 11 классах Львова учится более 10 тысяч учеников. Сейчас "Защиту Украины" они изучают 6 раз и месяц.

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Будут ли учить школьников стрелять

  • Недавно глава МОН Оксен Лисовой прокомментировал возможность возвращения в школах начальной военной подготовки.
  • Он считает, что этот вопрос нужно обсуждать взвешенно.
  • Для детей важно понимать свою способность противостоять. Мы не должны вовлекать детей ментально в войну. Но дать некоторые инструменты, конечно, можно ввести. Поэтому определенный уровень подготовки подросткам для старших классов можно дать, подчеркнул глава МОН.