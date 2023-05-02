Однак ці чутки є брехнею. На цьому наголосила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.
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У мережі поширили два "навчальні" фейки
Вона уточнила: неправдивою є інформація про те, що під час анкетування зобов'язують обрати на наступний рік очне навчання. Мовляв, в іншому разі школу закриють. За словами чиновниці, жодний навчальний заклад наміру закривати не мають. Тож батькам варто обирати ту форму навчання для дитини, яку вважають правильною.
Кожна школа матиме на кожній паралелі і очні, і дистанційні класи. Школи з укриттями працюватимуть в своїх будівлях, школи без них – у будівлях сусідньої школи з укриттям,
– розповіла Буйневич про навчання в Одесі.
Ще одна брехня, яку поширили у мережі: "Всіх дітей, хто за кордоном, відрахують зі школи, якщо вони не приїдуть на очне навчання". Цю інформацію чиновниця також спростувала. За її словами, без заяви батьків дитину зі школи не відрахують.
Буйневич при цьому радить батькам не довіряти чуткам, а черпати інформацію з перевірених джерел.
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Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.