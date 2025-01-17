Когда и все ли студенты будут проходить военную подготовку: ответ Минобороны

С сентября этого года студенты в вузах будут проходить базовую общевойсковую подготовку. Она будет проходить и во время каникул.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Сергея Мельника в эфире телемарафона. Объем базовой общевойсковой подготовки для студентов вузов составит 300 академических часов.

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Когда студенты будут проходить военную подготовку

90 часов теории студенты будут проходить в учебных заведениях во время образовательного процесса на 1 или 2 курсе. А 210 часов практики – в воинских частях и центрах во время каникул.

Теорию должны пройти все студенты – и мужчины, и женщины. Практический курс является обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра,

– отметил Мельник.

Во время обучения студенты должны овладеть тактической, огневой, разведывательной и психологической подготовкой, основы воинской дисциплины, домедицинской помощи, обращения с оружием и тому подобное.

После прохождения базовой общевойсковой подготовки они будут принимать военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

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Кто не будет проходить военную подготовку

Мельник также уточнил, что от прохождения подготовки будут освобождать: