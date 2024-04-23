Школьники в Украине будут проходить общевойсковую подготовку

Украинские школьники в будущем будут проходить начальную общевойсковую подготовку. Она будет в старших классах.

Соответствующую норму содержит проект закона по совершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки. Его зарегистрировали в парламенте.

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Почему ученики будут проходить общевойсковую подготовку

Этот проект закона имеет целью нормировать действующие законы Украины относительно определения понятия системы подготовки, которую осуществляют путем изучения учебного предмета "Защита Украины".

Начальную общевойсковую подготовку школьников предусмотрели для формирования у граждан первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомления граждан с обязанностью по вооруженной защите Украины.

Если законопроект примут нардепы, он должен способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной Раде согласовать за основу законопроект по совершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки.

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