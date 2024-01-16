В вузах будет введен обязательный курс по военной подготовке для всех студентов

На сегодняшний день в Украине студенты не имеют навыков защиты страны. Всё потому, что военные кафедры не реформировали.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И добавил, что молодежь вряд ли будет массово оплачивать соответствующие курсы по тактической медицине или стрельбе.

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В вузах введут обязательный курс по военной подготовке

Поэтому, по словам чиновника, одной из инициатив Минобразования вместе с Министерством обороны стало намерение ввести обязательный курс по базовой военной подготовке, с теоретической и практической подготовкой, для всех студентов, независимо от программы.

Сейчас мы разрабатываем пилотный проект такого курса, готовим инфраструктуру, в том числе преподавателей,

– уточнил Винницкий.

И добавил, что со временем Украина сможет поделиться этим опытом с иностранными университетами, которых будет интересовать этот вопрос.

Заместитель Лисового также рассказал, что сейчас важной задачей является адаптация наполнения образовательных программ в соответствии с потребностями страны, находящейся в военном положении.

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Систему военного образования трансформируют