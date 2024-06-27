Как и когда будет происходить базовая военная подготовка студентов

Мужчин-студентов в Украине будут отчислять из университетов за отказ проходить базовую военную подготовку. Такое решение приняло правительство.

С 1 сентября 2025 года этот курс станет частью образовательного процесса во всех ЗВО Украины. Его введут вместо срочной службы.

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Кто и когда будет проходить военную подготовку

Базовую военную подготовку должны пройти годные к службе мужчины-студенты обязательно, а женщины – по желанию, рассказал проректор по научно-педагогической работе НУ "Острожская академия" Дмитрий Шевчук.

И напомнил: если студент не выполняет образовательный компонент, который является обязательным, то это может быть основанием для отчисления. Военная подготовка будет такой.

Шевчук сообщил, что военную подготовку будут проходить студенты на втором курсе обучения.

Ходят мифы о том, что студент на втором курсе пройдет базовую военную подготовку и его сразу призовут в армию. Абсолютно этого не будет. Наоборот, я думаю, что базовая военная подготовка будет предоставлять преимущества для тех, кто ее пришел. Кроме того, что ты будешь готов в любой момент стать на защиту своей Родины студенты, которые пройдут военную подготовку, не будут вынуждены потом проходить срочную службу,

– отметил проректор.

Согласно постановлению, на базовую военную подготовку выделят десять кредитов, то есть 240 учебных часов. Их студент должен пройти, чтобы получить диплом бакалавра.

Базовая военная подготовка предусматривает три кредита теоретического обучения – это будет происходить в аудиториях. Мы уже готовим соответствующие помещения, где будет информационный материал, образцы оружия и тому подобное. Семь кредитов – студенты должны пройти практическую подготовку и предусмотрено, что это могут быть центры подготовки. То есть, это полигоны и подобные места, где можно будет приобрести практические навыки,

– рассказал педагог.

Вузам при этом рекомендуют привлекать к военной подготовке ветеранов и военнослужащих, которые находятся в запасе или отставке.

Шевчук также отметил, что Острожская академия уже шесть лет готовит специалистов в области национальной безопасности. Эти уже проходят обучение и учатся у специалистов с опытом.