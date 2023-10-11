Английский язык и Школы лидеров: систему военного образования трансформируют по стандартам НАТО

Минобороны Украины планирует осуществить сертификацию военного образования в соответствии со стандартами НАТО. Процесс стартует с сентября 2026 года.

Директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко заявил, что представлению соответствующих документов будет предшествовать институциональный аудит профессионального военного образования с участием советников и партнеров НАТО. Этот аудит запланирован на апрель 2025 года.

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Военное образование Украины трансформируют в соответствии со стандартами НАТО

Такие шаги предусматривается Концепцией трансформации системы военного образования по стандартам НАТО. Ее начали реализовывать с 1 сентября 2023 года после согласования Кабмином.

Главными преимуществами ее в МОУ назвали следующие:

введение совместной подготовки ВСУ с другими составляющими Сил обороны Украины, начиная с оперативного уровня военного образования;

создание единой и интегрированной системы образования для подготовки личного состава сил обороны на основе курсов лидерства L1 – L5;

подготовка личного состава Сил обороны по единым образовательным программам;

реализация принципа "Образование на протяжении военной карьеры";

соответствие военного образования стандарту НАТО "Образование и подготовка" и т.д.

Какие изменения ждут вузы

Владимир Мирненко также сообщил, что в военных вузах нашего государства реализуют пилотные проекты по усовершенствованию организационно-штатных структур. Так, создают Школы лидеров и соответствующие подразделения обеспечения качества образования.

Он сообщил и о том, что институциональный аудит системы военного образования стартует в апреле 2025 года с участием представителей государств-членов НАТО.

Наша амбициозная цель – 1 сентября 2026 года начать процедуру сертификации наших курсов профессионального военного образования,

– уточнил Мирненко.

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Военнослужащие ВСУ должны свободно общаться на английском

Минобороны совместно с Генштабом также усиливают работу по овладению военнослужащими иностранных языков. Заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль рассказал, что продолжается наработка практических проектов.

До 2026 года, по его словам, каждый военнослужащий ВСУ должен свободно говорить по-английски.

Коваль также акцентировал, что одним из приоритетов является переход на преподавание в военных вузах на английском языке.