В Сумах готовятся к открытию военного лицея: подробности образовательной инициативы

Профессиональное военное образование в Украине – это залог безопасности, победы и послевоенного восстановления страны. Поэтому мы должны думать об этом сейчас, и создавать соответствующие заведения с надлежащей материально-технической базой.

В Украине актуально открытие учебных заведений для подготовки специалистов-военных, в том числе и лицеев. Подготовку к открытию такого лицея начали в Сумах, пишет 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Сахар.".

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Что известно о новом "старом" решении открытия заведения

Об инициативе открытия образовательного военного заведения во время совещания с председателями районных военных администраций и общин Сумщины рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх 6 февраля.

Такой проект уже рассматривался и был принят еще в 2023 году, но на февраль 2025-го лицей так и не заработал. Военный лицей должен был начать работу 1 сентября 2024 года. В июле даже начали собирать заявления на зачисление, однако лицей не открыли, потому что депутаты не проголосовали за устав. Вопрос принятия устава выносили дважды на рассмотрение сессии горсовета: 31 июля и 5 августа, но за него не проголосовали.

Поскольку проект является достаточно важным, начали искать другие пути. В ОВА сообщили, что поскольку эту инициативу не поддерживают на уровне городского и областного советов, то областная администрация обратилась в Министерство обороны Украины, Минветеранов и Министерство образования и получила с их стороны поддержку.

Существование специализированного военного заведения имеет для Сумщины историческое значение. Также это важно для патриотического воспитания и получения профессиональной военной подготовки молодого поколения,

– отметил Владимир Артюх.

Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх / скриншот фейсбук Сумская областная военная администрация

Где откроют военный лицей в 2025 году

С помещением, в котором будет функционировать заведение, уже определились. Соответствующая материально-техническая база для организации образовательного процесса в Сумах есть, отметили на совещании.

Как сообщила директор Департамента образования и науки ОВА, его создадут на месте, где раньше был военный лицей имени Харитоненко (новое название – Военный лицей Государственной пограничной службы Украины).

Важным условием перед запуском работы учебного заведения является – строительство противорадиационного укрытия, а точнее подземной школы. Сейчас в Сумской области готовят проектно-сметную документацию для этого.

Согласно ранее утвержденной программы, в лицее во время обучения ученики должны получать знания и навыки, чтобы дальше поступить в военные высшие учебные заведения. В частности получать базовое и полное общее среднее образование, а также углубленную допризывную и усиленную физическую подготовку. В заведение должны были набирать выпускников седьмого и девятого классов.

Лицеи со специализированной военной подготовкой сегодня функционируют в других пограничных областных центрах Украины и мы тоже должны обеспечить эти условия для образования наших детей. И, безусловно, главное требование – безопасность,

– сказал Владимир Артюх.

Что об открытии военных образовательных учреждений думают эксперты

Своим мнением "Цукру." поделился образовательный эксперт Владимир Онацкий. Он считает, что открытие учебных заведений с усиленной военной подготовкой – это важное и нужное дело сейчас.

Всегда во времена испытаний у молодых людей проявляются лучшие качества. Научить их основам военных премудростей сейчас очень важно, потому что это закладывает основы безопасности государства на десятки лет вперед,

– сказал Онацкий.

Важно, что создавая такое заведение, государство должно позаботиться о специалистах, которые будут работать с лицеистами, и надлежащую материально-техническую базу, и конечно – безопасность.

Отдельное внимание должно быть уделено безопасности детей, которые будут осваивать военное дело за 30 километров от реального врага. Поэтому открытие такого заведения должно быть просчитано с точки зрения безопасности на самом высоком уровне в государстве,

– сказал образовательный эксперт.

Подготовку к открытию анонсировано, ожидаем открытия, возможно, в 2025 году.