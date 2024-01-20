Ухаживает за тяжелораненым сыном: учительница провела урок прямо из больничной палаты

Сеть тронула учительница математики, которая проводит урок прямо из палаты тяжелораненого сына. Он получил травму на фронте и находится на реабилитации в медучреждении Львова.

Фотографию в инстаграм-сторис обнародовал заведующий отделением реконструктивной хирургии Национального реабилитационного центра "Несокрушимые", которое работает на базе Первого медобъединения Львова, Гнат Герич. Отметим, что "Несокрушимые" спасают, протезируют и реабилитируют украинцев, в том числе раненых на войне Героев.

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Учительница провела урок прямо из больничной палаты

Хирург сообщил: учительница – мать военного, находящегося на реабилитации. Герой получил очень тяжелое ранение.

Украинских учителей не сдерживают от работы никакие ситуации – берите пример!

– написал Гнат Герич.

В комментарии 24 Каналу хирург рассказал: на фото – Вера Овсяникова. Она преподает физику и математику в Андреевском лицее Днепропетровской области. У женщины – 48 лет педагогического стажа. В сентябре 2023 года умер ее муж: получил инсульт, спасти его не удалось.

Она находится все время в медучреждении, когда ее сына эвакуировали к нам в клинику. Ее сын – военный – находится в тяжелом состоянии. Имеет тяжелые множественные телесные повреждения вследствие минно-взрывного ранения,

– уточнил Герич.

Врач также рассказал: травму сын Веры – Владимир Овсянников – получил 30 августа 2023 года. Защищал Украину с 4 мая 2022 года в составе 43-й отдельной артиллерийской бригады. Первое ранение получил под Бахмутом в районе Красной Горы, второе – на границе Луганской области. Утратил часть руки, глаз. Под угрозой – левая нога. Герою 47 лет.

Владимир имеет 2 ордена: "За мужество" I и II степени,

– отметил врач.

Также рассказал, что сын Владимира – Вячеслав – защищает Украину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.

К слову, если у вас есть возможность и желание, можете помочь госпоже Вере и ее сыну благотворительным взносом.

Номер карты – 5168 7451 6270 1988 – Овсяникова Вера Григорьевна.