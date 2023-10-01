Учащиеся должны быть в некомфортных условиях, а высшее образование – дорогим, – интервью с лучшим учителем

1 октября Украина отмечает не только День защитников и защитниц Украины, но и День учителя. И сегодня, во время полномасштабной войны, педагоги формируют представление детей о России-агрессоре и воспитывают достойное поколение украинцев.

Особо ответственно относятся к своей миссии сейчас учителя истории. Они не только помогают детям правильно понять современные события в Украине, но и, несмотря на войну, приобщаются к реформированию украинского образования, чтобы оно было крепким щитом от российской пропаганды.

Интересно Два украинских учителя – в списке 50 лучших педагогов планеты

Среди них и Василий Дякив – учитель истории и гражданского образования, соавтор государственного стандарта базового среднего образования, соавтор учебников, победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020, которую ежегодно организует общественный союз "Освітория". Он работает в Залещицкой государственной гимназии Тернопольской области, но активно вовлекается в реформы украинской системы образования.



Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2020 Василий Дякив / Освитория

Лучший педагог 2020 года в интервью 24 Каналу рассказал об изменениях в сфере образования во время войны, самой выдающейся фигуре в истории Украины, нашей национальной идее, реформировании старшей школы и вузов, НМТ-2024 и стремлении учителей. А также объяснил, почему украинское высшее образование должно быть дорогим и как ученики должны относиться к России.

Учеников нужно учить ценить себя и свое государство

Вы говорили, что ваше призвание – работа с детьми. А какую главную черту и почему должен развить учитель в ученике?

Одно из призваний учителя – это распознать в ребенке искру, которая разовьет ее талант. Мне важно, чтобы ученики также понимали человеческие ценности, не преступали грань совести, достоинства и творили не только свой мир успеха, но и успех государства. Ведь украинскому обществу нужно утверждать и развивать украинскую идентичность, чтобы мы не сомневались, кто мы, почему должны защищать и развивать наше государство.

При этом даже во время войны часть украинцев – патриоты и понимают украинскую идентичность, а часть – представители "русского мира". Но самая страшная и значительная часть общества – это те, которым "какая разница".

Явление приспособленчества у нас значительное из-за того, что долгое время у нас не было государства. С одной стороны – страшно, что сейчас идет война, это трагедия, но с другой – любая война ускоряет процесс создания политической нации в новейшей истории.

Кто мог подумать до широкомасштабного вторжения, что Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС, что нам будут помогать так западные партнеры? То есть учеников нужно учить ценить себя и свое государство. Тогда это будет для них ценностью, которую они будут защищать и которая будет защищать их.

Каждую сферу образования в Украине нужно реформировать

Если вы уже упомянули об украинской идентичности, какая национальная идея украинцев?

Наша национальная идея распылена. У нас нет общего видения.

Но у нас может быть украинская мечта, когда государство будет способствовать развитию гражданина, чтобы он мог стать успешным, богатым, счастливым. Но прежде всего в Украине должны быть государственные органы, которые не толерантны к коррупции. И что самое главное: такую мечту невозможно претворить в жизнь без реформ, в том числе судебной.

Ведь только независимая судебная ветвь власти позволит людям поверить в справедливость и будет способствовать вовлечению в страну инвесторов. То есть мы должны создать украинскую идею через реформирование украинских институтов, у которых нет коррупции. Ведь идея – это конкретные вещи, которые создают и сильное государство, и гражданское общество.

Кстати, о реформах. Как следует реформировать систему образования Украины?

Нужно реформировать каждую ее сферу: дошкольное, общее среднее образование, высшее образование и т.д. Но важно, чтобы учебные заведения имели финансовую автономию. В Украине есть "звездные" учебные заведения, которые имеют хорошее материально-техническое обеспечение, ресурсную базу и свободу в выборе учебных программ. Но они в основном частные.

А как в целом изменилось образование во время войны?

Главные изменения – разные форматы обучения, безопасность, формирование психологической устойчивости. Также образование стало еще более инновационным, ведь дети учатся онлайн. Важен и вопрос образовательных потерь, ведь это проблема. При этом нужно учитывать, что на разных территориях – разная ситуация с безопасностью.

Также наблюдаем такие проблемы и вызовы в сфере коммунального образования Украины как "старение учителей", невозможность привлечения молодых специалистов и то, что коммунальные учебные заведения часто проигрывают частным.

Учителям нужно повысить зарплату

А как привлечь молодых учителей на работу в школу и какая должна быть зарплата у педагога?

Если есть возможность пойти там, где заплатят больше, человек пойдет. То есть надо повысить учителям зарплату. Если человек может заработать 20 тысяч, он не согласится на зарплату в 6 тысяч гривен. Также современный мир не стоит на месте. Молодые учителя не понимают, зачем заполнять и электронный, и бумажный журнал, зачем писать конспекты и тому подобное.

Но говорить сейчас о сумме, которую должен получать учитель, не совсем корректно, потому что мы не знаем, что вообще будет через полгода, какая будет инфляция. И озвучивание конкретной заработной платы учителя является популизмом, потому что нельзя в войну спрогнозировать уровень исполнения государственного бюджета и помощи партнеров. С другой стороны – уровень зарплат должен быть дифференцированным, который будет регулироваться доплатами из местных бюджетов и зависеть от населенного пункта. Ведь зарплата условно киевского педагога, где дорогая жизнь, и местечкового – разная.

А каких изменений сейчас ожидают учителя?

Значительная часть учителей желает повышения зарплаты. Также педагоги надеются на сохранение работы, ведь оптимизация может привести к сокращению рабочих мест. Есть и такие, которые хотят большей методической свободы, но часть ожиданий можно реализовывать через автономию учебного заведения. К сожалению, для части педагогических коллективов такая свобода кажется утопической из-за консерватизма, патернализма, не развитых демократических институтов управления учебным заведением.

Имеют ли возможность учителя реализовывать разные креативные идеи? Ограничивает ли их в этом система?

Министерство предоставило ранее педагогическую свободу работнику. В этом случае вопрос о том, как школа позволяет реализовать эту педагогическую свободу, готов ли к ней учитель и мотивирован ли он.



Василий Дякив / фото Global Teacher Prize Ukraine

Вузы в Украине следует сократить, а высшее образование сделать дорогим

Вы упоминали и о реформировании высшего образования. Какие изменения необходимы?

В Украине, по моему мнению, слишком много вузов. Лучше, чтобы было больше училищ и колледжей. То есть именно профессиональное образование должно быть популярным – МОН правильно делает, что его популяризирует. Высшее образование должно быть дорогим. Студенты должны выходить из вуза готовыми специалистами, а не переучиваться на работе. А в Украине бывает, что вузы готовят студента, а потом он приходит на работу, а ему говорят: "Забудь то, что ты учил в вузе. Мы будем тебя учить". Также, что важно: кандидатские и докторские работы должны быть практическими с возможностью реализации в экономике, как в США. В Штатах, кстати, вузы являются сразу научными институтами, которые воплощают научные разработки и идеи в промышленность и народное хозяйство. И таким образом наполняют бюджет своего вуза.

Если год обучения в вузе Украины будет стоить, например, 36 – 38 тысяч долларов, то высшее образование будут получать единицы. А не те, кто просто тратит родительские деньги, чтобы потом вручить им свой диплом. То есть высшее образование в Украине должно быть дорогим, качественным и конкурентным. Оно должно иметь ценность.

А также – ценность и осознание того, что дорогое образование – это пропуск условно в мир конкурентных мировых зарплат. То есть выпускник вуза должен быть уверен, что заработает деньги, которые потратил на обучение. Поэтому, если у нас будет, например, 10, 20, 30 вузов в Украине, то НМТ будет инструментом поступления в вузы для 2 – 5% выпускников.

Как вы думаете, можно ли не получать высшее образование и успешно реализоваться в жизни?

Такие компании-гиганты как Apple, Microsoft, Google дают задачу потенциальным кандидатам на должность и если человек его выполняет, никто не смотрит на диплом. Что интересно: исследование продемонстрировало, что представители поколения Альфа и поколения Центениалов к 28 годам уже 5 – 6 раз меняют место работы.

Мы пока рассуждаем стереотипами, лекалами Советского Союза, что нам обязательно нужно высшее образование. Ребенок не должен подстраиваться под желание родителей, а следовать зову. И еще, что главное: у нас сами ректоры должны захотеть менять систему высшего образования и деятельность вуза, внося в законодательство те положения, которые позволяют это реализовать.

Вот где есть в Украине конкурентные вузы, которые могли бы соревноваться с Гарвардом, Кембриджем, Оксфордом? Если наши вузы в первой тысяче рейтинга появляются, то это уже оу. Но почему мы не "тянемся" к "десятке"?

Могу выделить, кстати, среди других Украинский католический университет. Но он частный. Посмотрите сколько стоит там обучение – и все станет ясно. Ведь в вузе понимают: если мы хотим, чтобы за обучение платили такую сумму, то должны давать качественное образование.

В старшей школе должно быть вдвое меньше предметов и возможность их выбирать

Поговорим сейчас о новациях в школе. Недавно после слов министра Лисового возникла дискуссия между родителями о количестве предметов в школе. Многие считают, что дети должны изучать меньше предметов. Сколько, по вашему мнению, должно быть предметов в старшей школе?

Я с 2016 года говорю о том, что в старшей школе должно быть не 20, а 8 – 10 предметов. По крайней мере, стоит сделать часть из этих 20 предметов проектными. Это мог бы быть так называемый переходный период, потому что когда сразу вводить в высшей школе 8 предметов, будет происходить значительное высвобождение педагогов. Но я понимаю, что сокращение предметов повлечет за собой увольнение учителей и их сопротивление. У нас ведь образование всегда консервативное.

Можно даже оценивать знание детей не по бальной школе, а зачтено/не зачтено. Но сначала в головах родителей должна прижиться эта идея, потому что они часто настраивают ребенка на самую высокую балльную оценку, а такие предметы по умолчанию относят к "неважным". Но ведь в жизни мы не всегда можем справиться со всем на отлично.

Если мы уже заговорили о старшей школе. Следует ли дать ученикам возможность самим выбирать профиль и соответствующие предметы?

Я сторонник того, чтобы были обязательные предметы в старших классах и предметы по выбору – 40 и 60%. Но система всегда держит оборону до последнего.

Я два года напоминал, что в Украине с 2027 года будет введена профильная старшая школа. И просил ввести эксперимент: организовать пилотные школы и иметь уже опыт их функционирования. Но в тогдашнем министерстве только кивали головами. Зато профильная школа важна и актуальна, но имеет немало вызовов, к которым мы должны быть готовы.

Школа должна готовить к реальной жизни

Недавно УЦОКО и Минобразования анонсировали, что на НМТ-2024 будет уже 4 предмета. А в 2025 году может быть 5. Не много ли это? Сколько, по вашему мнению, предметов должны сдавать выпускники?

Я считаю, что на НМТ должно быть 4 предмета. За границей, например, в США, Японии, дети сдают 4 – 6 часовых тестов. Большинство украинских учеников настолько "расхоложены", что иногда им нужен "холодный душ". Я за то, чтобы ставить детей в некомфортные условия.

Я понимаю, что идет война, но скажите: "В жизни всегда легко?". Школа должна готовить к реальной жизни. Детям нужно создавать конкурентную среду.

Не считаете ли вы, что математику нужно сделать предметом по выбору на НМТ?

Нет, я за то, чтобы математика была обязательным предметом. Она позволяет "прокачать" нужные навыки. В частности, элементарную логику.

В список обязательных предметов НМТ вернули историю Украины. Нужны ли во время войны какие-нибудь новации в сдаче этого предмета, по вашему мнению как историка?

Это хорошо, что знания учеников на НМТ будут проверяться за период 16 – 21 века. Ведь 16 век – это начало формирования украинства как такового. Теперь о новациях.

История прежде всего – это о мышлении, поэтому мне не нравится формат тестирования. Я сторонник проверки знаний благодаря эссе. Ребенок должен думать и понимать, как та или иная дата влияет на его жизнь и на становление государства. Также – уметь устанавливать причинно-следственные связи, формировать свое отношение к происходящему.

Поэтому дети должны в школе на итоговом тестировании, как и на НМТ, писать эссе по истории, а не сдавать тесты.

А сколько должно быть часов по истории в старших классах?

Профильное изучение истории в старшей школе должно занимать 3 часа в неделю. Дети должны осознанно учить историю, с ними следует проговаривать те или иные события. Особенно когда мы живем в историческое время, когда сами творим историю.

Ребенку нужно показать, что Россия – враг, а украинцы защищают свое

Современная война – богата на события, которые случаются одно за другим. Нужно ли проговаривать с учениками войну? И как правильно это делать?

Учителя в первую очередь должны помнить о травматизме. Дети по-разному понимают и воспринимают нынешнюю войну. В частности, те, чьи родственники воюют, или если ребенок был в зоне боевых действий. Поэтому педагог должен иметь само ощущение того, что и как сказать. К сожалению, согласно программе, мы как учителя истории должны говорить о современной войне только в 11 классе. Поэтому это тоже была одна из проблем, потому что дети интересуются ею в разных классах. Но министерство полагало, что только одиннадцатиклассники могут понять войну.

Но главное – ребенку нужно показать, что Россия – враг. Это однозначно. Показать, что Россия – враг, начиная с 1721 года. И объяснить, что украинцы защищают не только свое государство от агрессора, но и европейскую цивилизацию, частью которой мы являемся. Также важно хорошо разъяснить ученикам важные страницы эпохи Руси-Украины. В частности, тот факт, что когда Киев уже был столицей одного из крупнейших государств Европы в XI веке, Москвы еще не существовало, а на ее месте было болото. И объяснить, что все те мифы о "старшем брате" – это фейк, политический заказ, имперский нарратив, шовинистические представления российских правителей, у которых цель – нас уничтожить.



София Киевская – памятник украинской архитектуры, сооружение времен Руси-Украины (11 век) / Shutterstock

В целом политика России – это политика 15 – 16 века. Россия не хочет равенства, а хочет насилия, геноцида, уничтожения. Это ментальность не европейская, а азиатская, ордынская. Поэтому дети должны понимать, насколько Россия опасна для Украины и мира. Мы защищаем цивилизацию, демократию, свободу и ценности.

Часто эту войну сравнивают с Первой мировой. Почему и стоит ли это делать?

Это война на истощение. То есть какое-то из государств должно закончить свое политическое существование коллапсом. Первая мировая также являлась войной на истощение, в результате которой российская империя распалась, а рождались национальные государства. И здесь вопрос, у кого больше ресурсов останется для ее ведения.

Не секрет, что ресурсная база у России больше, чем у Украины. Но нам помогает единство, понимание ценностей, то, что мы на своей земле и в своем государстве. Вот что важно.



Украинцы в Херсоне ждали ВСУ / Эспрессо

Кто, по вашему мнению, величайшая фигура украинской истории?

Если взять 19 век – Тарас Шевченко. Он создал новую, современную Украину. А вот Иван Франко создал украинцев.

Но сейчас, в период войны, нашими Героями являются именные и безымянные защитники и борцы независимости ХХ – ХХІ века. Это собирательный образ непокоренности и победы создателей Украинского Государства.

А с кем из исторических деятелей можно сравнить Зеленского и Путина?

Путина можно сравнить с Гитлером в контексте тоталитаризма. Хотя он не один такой. А чтобы, например, сравнить Зеленского с Черчиллем, как это время от времени делают, прежде всего нам нужен результат. Потому что Черчилль победил немецкий нацизм во Второй мировой войне, но на выборах после победы проиграл.

Никто не знает, кто будет после Путина. Но российское общество должно покаяться

Мы верим, что Украина победит в этой войне. Если Россия в будущем еще будет существовать, насколько вероятно, что она снова на нас нападет?

Это зависит от того, что будет с Россией после нашей победы. Но прежде всего ее нужно ограничить ядерной кнопкой, контролировать, чтобы она "очистилась" от оружия.

Но есть еще один нюанс, очень угрожающий: никто не знает, кто придет после Путина. Также, что важно: пока их общество не покается, ничего хорошего из этого не выйдет. А покаяться может только первое поколение, которое выросло после войны.

Но нынешнее российское общество – общество подданных и де-факто говорит, что ему нужен такой Путин. Вот в чем проблема. Если в головах подданных ориентация на патернализм, отказ от демократических ценностей, признание насилия государства как пути к благосостоянию, то общество будет продуцировать такого же лидера: авторитарного, тоталитарного шовиниста, империалиста.