Разведены войной: о чем отцу говорить с ребенком, если он не рядом

В рамках Национальной программы психического здоровья и психо-социальной поддержки детские психологи вместе с педагогами рассказывают папам, как общаться на расстоянии со своим ребенком. При этом специалисты разработали действенные советы.

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О чем можно поговорить

Психологи и педагоги советуют папам так общаться с ребенком и обсуждать следующие темы: