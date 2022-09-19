Разведены войной: о чем отцу говорить с ребенком, если он не рядом

19 сентября 2022 , 14:13
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Источник:

Минобразования

В Украине из-за войны, развязанной россией, многие дети оказались далеко от своих пап. Одни пошли воевать на фронт, другие вынуждены терпеть разлуку, потому что ребенок на время вместе с мамой уехал за границу.

В рамках Национальной программы психического здоровья и психо-социальной поддержки детские психологи вместе с педагогами рассказывают папам, как общаться на расстоянии со своим ребенком. При этом специалисты разработали действенные советы.

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О чем можно поговорить

Психологи и педагоги советуют папам так общаться с ребенком и обсуждать следующие темы:

  • Участвуйте в жизни ребенка. Если он хочет научиться ездить на самокате, найдите обучающие ролики и просмотрите их вместе. Попросите во время первых попыток позвонить онлайн, чтобы вы были участником процесса.
  • Введите свои ритуалы. Например, посылайте перед сном сообщения, переспрашивайте после последнего урока, как прошел день в школе.
  • Проявляйте эмоции и чувства. Ребенку важно слышать, что вы его любите.
  • Поддерживайте мать ребенка. Помните, что ваше поведение и разговоры с другими членами семьи ребенок воспринимает и подсознательно оценивает.
  • Следуйте договоренностям. Если вы сейчас заняты, объясните это ребенку и свяжитесь с ним позже.

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Советы, которые помогут ребенку пережить увиденное во время войны

В ГСЧС также посоветовали родителям, как помочь своему ребенку справиться с пережитым во время войны.

Советы психологов ГСЧС:

  1. Не ругайте и не стыдите ребенка за его испуг.
  2. Если ребенок сильно напуган, успокаивайте его, крепко-крепко обнимайте, согревайте своим телом, гладьте по спинке.
  3. Пусть ребенок плачет, если нужно.
  4. Обсуждайте с ребенком то, что он увидел. Так вы поможете ему выпустить страх наружу.
  5. Во время разговора с ребенком попробуйте создать безопасную и спокойную атмосферу, обнимайте его, если он не против.
  6. Как правило, одного разговора недостаточно и приходится повторять много раз разными словами, вспоминая подробности произошедшего.
  7. Рассказывайте ребенку о своих чувствах и страхах. Позвольте себе и ребенку бояться.
  8. Предложите нарисовать свой страх или то, что испугало – это поможет справиться с эмоциями.
  9. Помните: ребенок не умеет управлять своими эмоциями и чувствами.

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Автор: Марія Волошин