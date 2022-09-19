У межах "Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки" дитячі психологи разом з педагогами розповідають татам, як спілкуватися на відстані зі своєю дитиною. При цьому спеціалісти розробили дієві поради.
Важливо Як допомогти дитині пережити побачене під час війни: дієві поради від психологів ДСНС
Про що можна поговорити
Психологи та педагоги радять татам так спілкуватися з дитиною та обговорювати такі теми:
- Беріть участь у житті дитини. Якщо вона хоче навчитися їздити на самокаті, знайдіть навчальні ролики та перегляньте їх разом. Попросіть під час перших її спроб подзвонити онлайн, аби ви були учасником процесу.
- Запровадьте свої ритуали. Наприклад, надсилайте перед сном повідомлення, перепитуйте після останнього уроку, як минув день у школі.
- Проявляйте емоції та почуття. Дитині важливо чути, що ви її любите.
- Підтримуйте матір дитини. Пам'ятайте, вашу поведінку та розмови з іншими членами родини дитина сприймає та підсвідомо оцінює.
- Виконуйте домовленості. Якщо ви зараз зайняті, поясніть це дитині й сконтактуйтесь з нею пізніше.
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Поради, які допоможуть дитині пережити побачене під час війни
У ДСНС також порадили батькам, як допомогти своїй дитині впоратися зі пережитим під час війни.
Поради психологів ДСНС:
- Не сваріть і не соромте дитину за її переляк.
- Якщо дитина сильно налякана, заспокоюйте її, міцно-міцно обіймайте, зігрівайте своїм тілом, гладьте по спинці.
- Нехай дитина плаче, якщо потрібно.
- Обговорюйте з дитиною те, що вона побачила. Так ви допоможете їй випустити страх назовні.
- Під час розмови з дитиною спробуйте створити безпечну і спокійну атмосферу, обіймайте її, якщо вона не проти.
- Здебільшого, однієї розмови недостатньо й доводиться повторювати багато разів різними словами, згадуючи подробиці того, що сталося.
- Розповідайте дитині про свої почуття і страхи. Дозвольте собі й дитині боятися.
- Запропонуйте намалювати свій страх або те, що злякало, – це допоможе впоратися з емоціями.
- Пам’ятайте: дитина не вміє керувати своїми почуттями та емоціями.
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