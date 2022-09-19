У межах "Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки" дитячі психологи разом з педагогами розповідають татам, як спілкуватися на відстані зі своєю дитиною. При цьому спеціалісти розробили дієві поради.

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Про що можна поговорити

Психологи та педагоги радять татам так спілкуватися з дитиною та обговорювати такі теми: