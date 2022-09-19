У межах "Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки" дитячі психологи разом з педагогами розповідають татам, як спілкуватися на відстані зі своєю дитиною. При цьому спеціалісти розробили дієві поради.

Важливо Як допомогти дитині пережити побачене під час війни: дієві поради від психологів ДСНС

Про що можна поговорити

Психологи та педагоги радять татам так спілкуватися з дитиною та обговорювати такі теми:

  • Беріть участь у житті дитини. Якщо вона хоче навчитися їздити на самокаті, знайдіть навчальні ролики та перегляньте їх разом. Попросіть під час перших її спроб подзвонити онлайн, аби ви були учасником процесу.
  • Запровадьте свої ритуали. Наприклад, надсилайте перед сном повідомлення, перепитуйте після останнього уроку, як минув день у школі.
  • Проявляйте емоції та почуття. Дитині важливо чути, що ви її любите.
  • Підтримуйте матір дитини. Пам'ятайте, вашу поведінку та розмови з іншими членами родини дитина сприймає та підсвідомо оцінює.
  • Виконуйте домовленості. Якщо ви зараз зайняті, поясніть це дитині й сконтактуйтесь з нею пізніше.

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Поради, які допоможуть дитині пережити побачене під час війни

У ДСНС також порадили батькам, як допомогти своїй дитині впоратися зі пережитим під час війни.

Поради психологів ДСНС:

  1. Не сваріть і не соромте дитину за її переляк.
  2. Якщо дитина сильно налякана, заспокоюйте її, міцно-міцно обіймайте, зігрівайте своїм тілом, гладьте по спинці.
  3. Нехай дитина плаче, якщо потрібно.
  4. Обговорюйте з дитиною те, що вона побачила. Так ви допоможете їй випустити страх назовні.
  5. Під час розмови з дитиною спробуйте створити безпечну і спокійну атмосферу, обіймайте її, якщо вона не проти.
  6. Здебільшого, однієї розмови недостатньо й доводиться повторювати багато разів різними словами, згадуючи подробиці того, що сталося.
  7. Розповідайте дитині про свої почуття і страхи. Дозвольте собі й дитині боятися.
  8. Запропонуйте намалювати свій страх або те, що злякало, – це допоможе впоратися з емоціями.
  9. Пам’ятайте: дитина не вміє керувати своїми почуттями та емоціями.

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