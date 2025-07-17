Польша хочет изменить описание Волынской трагедии в украинских учебниках

Министр образования Польши Барбара Новацкая обеспокоена тем, как события на Волыни 1940-х годов освещают в украинских школьных учебниках по истории. Об этом она написала в письме к главе нашего МОН Оксена Лисового.

Текст письма оказался в распоряжении агентства РАР. Об этом информирует 24 Канал.

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Почему Польше не нравится описание о Волынской трагедии?

Руководительница польского министерства образования обратила внимание на содержание учебника под названием "История Украины" для 10 класса средней школы, изданного в 2023 году.

В отрывке письма утверждается, что причиной обострения польско-украинских отношений в период Второй мировой войны "были массовые убийства украинцев, совершенные Армией Крайовой".

Ее жертвами стали жители Хелмской, Подляской, Галицкой и Волынской областей. Кровавая польско-украинская война, в результате которой погибли не только солдаты, но и гражданские лица, продолжалась до 1947 года,

– цитируется в письме.

Новацкая попросила Лисового "принять немедленные меры, в частности пересмотреть другие учебники и подготовить новые, которые будут отвечать современному состоянию польско-украинских отношений".

Польская чиновница также предлагает подготовить совместный учебник по истории в рамках двусторонней Польско-украинской экспертной комиссии по совершенствованию учебников по истории и географии.

Отметим, что тема событий на Волыни 1941 – 1943 годов в украинской исторической традиции называют "Волынской трагедией", а в польской – "Волынской резней". Она является давним предметом межгосударственных споров.

Польские чиновники даже ранее заявляли, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.