Воспитательница садика, которую уволили за фото в купальнике, выиграла суд: какова ее реакция

Несколько лет назад в селе Бугаевка в Ровенской области уволили воспитательницу детсада Виту Черешневскую за фото в купальнике на отдыхе. Теперь педагогиня выиграла суд, однако не уверена, вернется ли в садик.

Воспитательницу восстановили в должности и должны выплатить более 100 тысяч гривен за вынужденный прогул, а также моральный ущерб в сумме 20 тысяч гривен. Вита Черешневская рассказала о своих эмоциях от решения суда и планах.

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Что известно об этом деле

В 2017 году заведующая детским садом уволила подчиненную за якобы аморальные фото – воспитательница выставила в соцсеть фотографию купальника на отдыхе с мужем.



Воспитательница в купальнике / Фото из соцсетей

Виту Черешневскую уволили сразу, в первый день после отпуска. Воспитательница возобновилась через суд, но руководительница уволила ее снова. Кроме "аморального поведения", директор указала еще один пункт – "прогул".

Я пошла возобновляться на работу. Но руководительница взяла мою трудовую, написала там "обновить" и сразу же отдала мне приказ об увольнении. Что это за прогул – никто до сих пор не знает,

– рассказала Черешневская.

Как отреагировала воспитательница

Суд 6 марта признал увольнение неправильным. Вита Черешневская рассказала о своих эмоциях.

"Ожидалось эмоционально больше этих шести лет. Трудно было это все пережить. Я и беременной ходила на заседание суда. И разные эмоциональные ситуации были, ведь на меня писали "гадости". Но я знала, что победа будет за нами. Конечно, я сейчас рада, но эта обида все равно останется навсегда", – говорит она.

Суд также принял решение об отдельном определении и направил его в прокуратуру для открытия правонарушения к ее руководителю по увольнению Черешневской.

"Мне не дали даже к моим полномочиям приступить, хотя должны мне дать проработать хотя бы один день. А так, я даже минуты не проработала", — рассказала воспитательница.

Планы на будущее

Детсад, в котором работала воспитательница, ликвидировали, впрочем, Вита Черешневская не уверена, вернулась бы на работу. Сейчас Вита занимается небольшим бизнесом.

Знаете, этот осадок от увольнения мне не давал возможности выйти на работу. Почему психологически я считала, что меня сейчас будут осуждать в каждом коллективе. Одни люди прямо в глаза говорят, что все хорошо, но за глаза все равно считают: "уволена за безнравственное поведение",

– объясняет Черешневская.

Она надеется, что с новым решением суда станет легче психологически возвратиться в коллектив.