Виховательку поновили на посаді та мають виплатити понад 100 тисяч гривень за вимушений прогул, а також моральну шкоду у сумі 20 тисяч гривень. Віта Черешньовська розповіла про свої емоції від рішення суду та плани.

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Що відомо про цю справу

У 2017 році завідувачка дитячого садка звільнила підлеглу за нібито аморальні фото – вихователька виставила у соцмережу світлину купальнику на відпочинку з чоловіком.



Вихователька у купальнику / Фото з соцмереж

Віту Черешньовську звільнили одразу, у перший день після відпустки. Вихователька поновилася через суд, але керівниця звільнила її знову. Крім "аморальної поведінки", директорка вказала ще один пункт – "прогул".

Я пішла поновлятися на роботу. Але керівниця взяла мою трудову, написала там "поновити" і одразу ж віддала мені наказ про звільнення. Що це за прогул – ніхто досі не знає,

– розповіла Черешньовська.

Як відреагувала вихователька

Суд 6 березня визнав звільнення неправильним. Віта Черешньовська розповіла про свої емоції.

"Очікувалося емоційно більшого за ці шість років. Важко було це все пережити. Я і вагітною ходила на засідання суду. І різні емоційні ситуації були, адже на мене писали "гадості". Але я знала, що перемога буде за нами. Звичайно, я зараз рада, але ця образа все одно залишиться назавжди", – каже вона.

Суд також прийняв рішення про окрему ухвалу і направив його у прокуратуру для відкриття правопорушення до її керівниці щодо звільнення Черешньовської.

"Мені не дали навіть до моїх повноважень приступити, хоча мали б мені дати пропрацювати хоча б один день. А так, я навіть хвилини не пропрацювала", — розповіла вихователька.

Плани на майбутнє

Дитсадок, у якому працювала вихователька, ліквідували, втім, Віта Черешньовська не впевнена, чи повернулась би на роботу. Зараз Віта займається невеличким бізнесом.

Знаєте, цей осад від звільнення мені не давав можливості вийти на роботу. Чомусь психологічно я вважала, що мене зараз будуть засуджувати в кожному колективі. Одні люди прямо в очі говорять, що все добре, але позаочі все одно вважають: "звільнена за аморальну поведінку",

– пояснює Черешньовська.

Вона сподівається, що з новим рішенням суду стане легше психологічно повернутися в колектив.