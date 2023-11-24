Министр образования рассказал, сколько учебных заведений уничтожили россияне в Украине

Россия за время полномасштабной войны полностью уничтожила в Украине более 350 учебных заведений. При этом более 3700 учебных заведений повредила.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире "Завтрака с 1+1" отметил, что степень повреждений разная. И добавил, что часть учебных заведений уже отстроили.

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Сколько учебных заведений уничтожили россияне в Украине

Лисовой уточнил: среди поврежденных и уничтоженных учебных заведений – и школы, и садикы, и профтехи, и вузы. И добавил, что на сегодняшний день часть из них восстанавливают.

Есть сегодня уже 500 восстановленных учебных заведений. Это достаточно неплохо, но нам нужно наращивать темпы восстановления,

– заметил министр.

По его словам, в основном восстанавливают школы и детские сады. К примеру, в Киевской области практически все уничтоженные учебные заведения уже восстановили.

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Также министр образования отметил, что значительное количество разрушенных или уничтоженных россиянами учебных заведений расположены в прифронтовой или на оккупированной территории Украины.

Их при этом будут восстанавливать еще не скоро. По словам Лисового, в этом нет целесообразности: дети либо уехали, либо учатся дистанционно.

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Сколько учебных заведений отстроили