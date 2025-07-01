Разница может быть десятикратной: какие профессии выбирает украинская молодежь, а какие – нужны стране

Для восстановления разрушенного войной Украины потребуются дополнительные специалисты в сферах строительства, энергетики, добычи, транспорта и логистики, сельском хозяйстве, торговле, переработке. Зато украинская молодежь чаще всего выбирает ИТ, дизайн, сферы здравоохранения, красоты, образование, юриспруденцию.

Еще часть стремится стать предпринимателями. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на данные аналитики "Как построить мостики между профессиональными мечтами молодежи и потребностями восстановления", которую Фонд Екатерины Осадчей представил на Ukraine Recovery Conference в Риме. Документ подготовила международная исследовательская компания Ipsos.

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Как выбрать нужную на рынке труда специальность?

Для восстановления Украины нужно 524 миллиарда долларов, отмечают аналитики. Если Украина получит эту сумму, то для воплощения проектов по восстановлению нужно будет дополнительно привлечь 1,5 миллиона человек.

Для сравнения с тем, какие профессии выбирают подростки, аналитики взяли исследование "Индекс Будущего", проведенное Офисом Первой леди.

В некоторых сферах желание детей и запрос рынка отличается десятикратно. Например, перерабатывающая отрасль потребует 20% общего количества необходимых дополнительных работников. И только 2% опрошенных детей видит себя в этой сфере. В энергетике нужно 12%, и только 1% хочет работать в этом секторе,

– отметила Осадчая.

И добавила, что эти данные очень ценны в контексте профессиональной ориентации подростков, чтобы популяризировать среди молодежи те профессии, которые гарантируют им трудоустройство в будущем и способствовать восстановлению страны.

Исследование предлагает сфокусировать внимание государства, бизнеса и международных организаций на нескольких шагах для преодоления этого вызова.

Данные свидетельствуют, что 7% опрошенных подростков хотят быть предпринимателями, поэтому должны популяризировать среди молодежи бизнес в тех секторах, которые необходимы для восстановления,

– говорит руководительница фонда.

Среди других шагов – интеграция профориентации в национальные проекты восстановления, модернизация системы профессиональной ориентации и ее взаимосвязи со сферой образования, рынком труда и инвестиционной политикой, информационные кампании для популяризации среди молодежи востребованных на рынке специализаций.