Кабмин согласовал план восстановления образования на деоккупированных территориях

21 сентября 2024, 13:58
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Автор: Мария Волошин

Источник:

Минреинтеграции Украины

Правительство Украины 20 сентября приняло распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по восстановлению образования на деоккупированных территориях на 2024–2027 годы". Документ предусматривает не только меры по восстановлению, но и создание безопасной образовательной среды для обучения.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Проект разработало Минобразования Украины.

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Кабмин согласовал план мероприятий по восстановлению образования на деоккупированных территориях

Основные задачи, предусмотренные планом, включают:

  • формирование на освобожденных территориях сети учреждений образования, кадрового резерва и системы управления образованием;
  • обеспечение методическими и учебными материалами;
  • наверстывание образовательных потерь в результате обучения соискателей образования во время временного захвата этих территорий.

Мероприятия, предусмотренные документом, также должны способствовать созданию условий для организации и осуществления полноценного образовательного процесса на освобожденных территориях. А также повышению профессиональной компетентности педагогов, обеспечению предоставления каждому лицу качественных образовательных услуг в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями на всех уровнях образования; активному участию гражданского общества в проведении мероприятий по восстановлению качественного образования на освобожденных территориях.

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