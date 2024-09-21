Кабмин согласовал план восстановления образования на деоккупированных территориях

Правительство Украины 20 сентября приняло распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по восстановлению образования на деоккупированных территориях на 2024–2027 годы". Документ предусматривает не только меры по восстановлению, но и создание безопасной образовательной среды для обучения.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Проект разработало Минобразования Украины.

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Кабмин согласовал план мероприятий по восстановлению образования на деоккупированных территориях

Основные задачи, предусмотренные планом, включают:

формирование на освобожденных территориях сети учреждений образования, кадрового резерва и системы управления образованием;

обеспечение методическими и учебными материалами;

наверстывание образовательных потерь в результате обучения соискателей образования во время временного захвата этих территорий.

Мероприятия, предусмотренные документом, также должны способствовать созданию условий для организации и осуществления полноценного образовательного процесса на освобожденных территориях. А также повышению профессиональной компетентности педагогов, обеспечению предоставления каждому лицу качественных образовательных услуг в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями на всех уровнях образования; активному участию гражданского общества в проведении мероприятий по восстановлению качественного образования на освобожденных территориях.