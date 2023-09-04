В Кабмине обещают отстроить разрушенные школы: сколько и за чьи деньги

Почти 1,8 тысяч украинских школ до сих пор разрушены. Во время войны удалось восстановить 410 школ.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что, несмотря на войну, задачей государства является восстановление безопасных и комфортных учебных заведений. На это уже направили 3,2 миллиарда гривен.

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В Кабмине обещают отстроить разрушенные школы

За эти деньги должны капитально отремонтировать 66 школ и 15 садиков. Деньги также дадут и международные партнеры.

Еще 112 учебных заведений планируют отстроить в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины и Программы восстановления Украины. Их финансирует Европейский инвестиционный банк. На это будет направлено 7,13 миллиарда гривен.

Из гуманитарного бюджета ЕС также выделили гранту 38,3 миллиона евро. В частности, Офис Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) и Программа развития ООН в Украине (ПРООН/UNDP). С ПРООН будут восстанавливать школы в 11 областях. С проектом UNOPS работа будет сконцентрирована в 73 школах в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Еще одним международным партнером по восстановлению школ является Швейцария. Работы будут продолжаться в Черниговской, Одесской и Полтавской областях по обустройству школьных укрытий. Отремонтируют и одну из черниговских школ и местный инклюзивно-ресурсный центр в Бородянке Киевской области. Для этого Швейцария выделяет 4,5 миллионов евро.