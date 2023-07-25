Какие специальности являются самыми популярными среди поступающих в 2023 году

В Украине ежегодно растет репутация топовых университетов. Но разница между вузами и заведениями среднего и низшего уровня становится все больше.

Об этом рассказал заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий и добавил, что с этой разницей нужно что-то делать. Также он уточнил, какие специальности чаще всего в этом году выбирают абитуриенты.

Смотрите также В МОН сделали важное заявление для поступающих на бюджет

Какие специальности являются самыми популярными среди абитуриентов

Чиновник отметил: в этом году спросом пользуются военные специальности. Особенно их выбирают ребята, которые сейчас воюют на фронте и хотят получить офицерские звания. Кроме того, спросом пользуются ИТ и экономические специальности.

Но есть еще решение Кабмина в этом году с целью откорректировать государственный заказ в сторону таких специальностей, как терапия языка и речи, физическая реабилитация, эрготерапия, психология, социальная работа. Это все специальности с повышенным спросом, ведь нам нужно будет восстанавливать человеческий капитал,

– заметил Винницкий.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

К тому же через четыре года, по его словам, завершат обучение инженеры-строители, которые будут задействованы в восстановлении страни.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Вступительная кампания – 2023: кратко